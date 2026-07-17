18-Jähriger hackte GTA 6 mit einem FireTV-Stick, wurde in einem Krankenhaus verwahrt – Jetzt wartet er auf seine Strafe

Ein 18-Jähriger wurde nach dem riesigen Leak zu GTA 6 für unbestimmte Zeit in einem Krankenhaus verwahrt. Jetzt sitzt er im Gefängnis statt im Krankenhaus.

Was war das für ein Hack? Im September 2022 kam es zu einem riesigen Leak bei GTA 6. Eine Hackergruppe namens Lapsus$ hatte sich Zugang zu Rockstar Games verschafft und 3,4 GB geheimer Daten zu GTA 6 veröffentlicht, darunter 90 Videos mit 3 Minuten Gameplay und haufenweise Bilder.

Infolge des Hacks wurden in Großbritannien zwei Teenager festgenommen und verurteilt: ein 17-Jähriger sowie der 18-jährige Haupttäter Arion Kurtaj. Letzterer wurde seit Dezember 2023 für unbestimmte Zeit in einem Sicherheits-Krankenhaus verwahrt, da er aufgrund seines Autismus als nicht verhandlungsfähig eingestuft worden sei. Kurtaj solle erst wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden, wenn er keine Gefahr mehr sei. Zuvor soll er während der Untersuchung wiederholt gewalttätig geworden sein und versprochen haben, zur Cyberkriminalität zurückzukehren, sobald sich die Gelegenheit biete.

Jetzt berichtet der BBC-Journalist Joe Tidy auf Bluesky, Kurtaj sei aus dem Krankenhaus entlassen worden. Er sitze aktuell in einem normalen Gefängnis und warte auf eine Neuverhandlung. Im November müsse er sich dann einem regulären Strafverfahren stellen.

Video starten Rockstar Games präsentiert GTA 6 im zweiten Trailer Autoplay

18-jähriger hackt GTA 6 mit einem FireTV-Stick

Das hat es mit dem FireTV-Stick auf sich: Noch bevor das Duo aus Kurtaj und dem 17-jährigen Mittäter Rockstar Games hackte, seien die beiden bereits zweifach für Hacks festgenommen worden:

im Januar 2022, weil sie das Telekommunikationsunternehmen BT und den Mobilfunkanbieter EE hackten und die gestohlenen SIM-Daten von fünf Opfern nutzten, um insgesamt fast 100.000 Pfund von deren Kryptowährungskonten zu stehlen. Diese Konten seien über die kompromittierten SIM-Identitäten der Mobiltelefone abgesichert gewesen.

im Februar 2022 seien sie für einen Hack mit Lösegeldforderung bei NVIDIA verantwortlich gewesen.

Nachdem Kurtaj für den NVIDIA-Hack festgenommen wurde, soll er laut BBC in einem Hotel mit Internetverbot und unter strengen Kautionsauflagen untergebracht gewesen sein. Die Hotelunterbringung sei zu seiner eigenen Sicherheit gewesen, weil konkurrierende Hacker seine Kontaktdaten kurz vor der Festhaftung verbreitet haben.

In diesem Hotelzimmer habe die Polizei schließlich einen Amazon FireTV-Stick am Hotelfernseher gefunden, der es dem Täter ermöglichte, mit einem neu gekauften Smartphone, einer Tastatur und einer Maus eine Verbindung zu Cloud-Computing-Diensten herzustellen. Auf diese Weise habe er sich Zugang zu den geheimen Daten von Rockstar Games verschafft.

Wenn im November die Neuverhandlung des Hackers ansteht, wird die Gaming-Welt auf den Release von GTA 6 blicken. Rund 4 Jahre nach dem Leak erscheint das Action-Game endlich für PS5 und Xbox Series X|S. Inzwischen kann das Spiel sogar offiziell vorbestellt werden.

Falls ihr euch bis zum Release am 19. November noch vorbereiten wollt, haben wir für euch auf MeinMMO eine kleine Liste mit Dingen zusammengestellt, die ihr vor der Veröffentlichung noch tun könnt. Hier geht’s zur Liste: GTA 6 erscheint bereits in 4 Monaten: Diese 5 Dinge solltet ihr bis November unbedingt erledigen