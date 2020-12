5 gute Fernseher für Gamer, die gerade im Angebot sind

Für wen ist das Gerät geeignet? Dank seiner vielen Funktionen ist der 4K-Fernseher gut fürs Gaming geeignet. Das liegt an der geringen Reaktionszeit von rund 2 ms und das Gerät hat VRR-Unterstützung. Solltet ihr jedoch vor allem in dunklen Räumen zocken oder Filme schauen, dann ist das Gerät weniger für euch passend.

Dieser Artikel stellt euch 5 TV-Monitore vor, die ihr bei verschiedenen Anbietern derzeit im Angebot bekommt. Wir sehen uns an, was die Geräte können und für wen sie empfehlenswert sind.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 7 × = 28

Insert

You are going to send email to