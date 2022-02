Ein anderer Spieler erklärt: Der habe live in Line-Sessions so irre Zeugs gekonnt, dass man ihm vertraut hatte und nicht mehr genau hinsah. Das habe Schmooey offensichtlich ausgenutzt.

Er sagt, er weiß, dass er jetzt ein Betrüger ist. Aber er will alles dafür tun, damit er nicht noch ein Feigling ist und sich daher voll den Konsequenzen seiner Taten stellen. Er schäme sich dafür, was er getan habe, schäme sich vor allem vor jenen, die zu ihm aufgesehen haben. Und er schäme sich von den Leuten, denen er verdiente Aufmerksamkeit und Anerkennung gestohlen habe.

Er habe viel „Dunkelheit in seinem Leben“ gehabt, aber er sei sich trotzdem darüber bewusst gewesen, dass sein Handeln falsch war. Daher will er sich auch nicht rechtfertigen.

Er sagt, er habe aus einer Mischung von Gier und Neid gehandelt. Er will sich ändern und fühle sich jetzt mies. Er sei jetzt in einer sehr verletzlichen Lage.

Schmooey war offenbar ein meisterhafter Täuscher, der die Songs “langsam“ einspielte, sie dann im Video aber schneller abspielen ließ, sodass es so wirkte, als habe er das alles live so hinbekommen.

Als der Verdacht aber erst Mal in der Welt war, schauten sich die Spieler ganz genau jedes Video von Schmooey an, das er je hochgeladen hatte. Sie fanden in fast allen Videos, fast in hundert Videos, Hinweise darauf, dass irgendwas faul war.

Bei dem sehr komplexen und schnellen Stück fiel Experten auf, dass die Handbewegungen von Schmooey nicht zu dem passten, was tatsächlich gespielt wurde. Am Ende des Videos war außerdem das Overlay des Windows Media Players zu sehen – das rief einige Skeptiker auf den Plan.

So flog er auf: Über Jahre gab es zwar einige Unregelmäßigkeiten bei seinen Videos, mal ein Video-Lag oder eine schlechte Beleuchtung, aber eigentlich sah immer alles echt aus. Das änderte sich im Dezember 2021, als ein Video zum Song „9 Patterns of Eternal Pain“ live ging.

