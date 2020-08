Offiziell feiert Guild Wars 2 erst am 25. August 2020 seinen 8. Geburtstag. Einige Spieler haben jedoch ihr Geschenk aufgrund der Schaltjahre einige Tage früher bekommen. Mit dabei ist in diesem Jahr eine besondere Geburtstags-Infusion, über die sich viele Spieler sehr freuen.

Was steckt im Geburtstagsgeschenk? Spieler, deren Charaktere ihren 8. Geburtstag feiern, erhalten, wie in jedem Jahr, ein besonderes Ingame-Geschenk. Wer zum Headstart am 25. August 2012 angefangen hat, darf sich bereits heute über diese besondere Belohnung freuen, da ein Jahr in Tyria 365 Tage hat, aber kein Schaltjahr kennt. Alle anderen müssen warten, bis ihr erster Charakter 8 Jahre alt wird.

In dem Geschenk befinden sich einmalig pro Account:

Festliche Geburtstag-Anreicherung – Eine besondere Infusion, die wir euch gleich genauer vorstellen werden

Amulett der Festlichkeit – Ein Aufgestiegenes Amulett mit Werten nach Wahl

Titel: Engagierte/r

Kiste mit einer besonderen Geburtstags-Rüstung

Kiste mit einem besonderen Geburtstags-Rucksack

Garantierte Garderobenfreischaltung

Pro Charakter, der den 8. Geburtstag erreicht, gibt es außerdem:

Geburtstagskarte – 5.000 Karma

Farbkit nach Wahl

Zwei Schwarzlöwen-Figürchen

Zwei Geburtstagsverstärker

Fünf Teleports zum Freund

Spieler freuen sich über die neue Geburtstags-Infusion

Was ist das besondere an der Infusion? Die festliche Geburtstags-Anreicherung ist eine Infusion, die in ein Aufgestiegenes oder legendäres Amulett eingebunden werden kann. Ein solches Amulett erhaltet ihr passenderweise direkt als Geburtstagsgeschenk dazu.

Die Anreicherung verleiht euch 15% mehr Karma und hat zudem einen ganz besonderen Effekt.

Denn in Guild Wars 2 kommen manche Infusionen mit einer besonderen Aura daher, wie beispielsweise einen Otter, der euch umkreist. Manche Infusionen sind sehr selten und sehr teuer. Doch in diesem Fall bekommt ihr sie gratis und sie sieht zudem Sau gut aus!

Wie sieht die Infusion aus? Wie ihr in dem Video erkennen könnt, regnet es rund um euren Charakter Konfetti und das dauerhaft. Außerdem habt ihr eine leichte lila Aura.

In dem Moment, in dem ihr die Waffe zieht, kommt außerdem Feuerwerk dazu. Häufig erzeugt dieses Feuerwerk zudem ein GW2-Symbol über eurem Charakter.

Wie kommt die Infusion an? Im reddit kommt die Infusion sehr gut an, allerdings nur, solange man keinen Asura oder Charr spielt. Bei diesen beiden Völkern kommt es zu Clipping-Problemen.

Bei Charr sieht man die Aura kaum, weil sie hinter ihrem Nacken erscheint

Bei Asura sieht man den Effekt aufgrund der Größe kaum und er verschwindet etwas in der Brust.

