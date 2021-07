Wenn ihr in GTA Online viel Geld verdienen wollt, kauft sofort einen Bunker

Was haltet ihr von den Boni in dieser Woche? Werdet ihr euch einen Bunker zulegen? Oder habt ihr etwas anderes ins Auge gefasst?

Was ist sonst noch interessant? Neben den Rabatten auf Bunker gibt es wie jede Woche auch wieder ein neues Podiums-Fahrzeug und andere Rabatte. Hier die Übersicht zu den wichtigsten Boni (via reddit ):

Was kosten die Bunker jetzt? Insgesamt gibt es in GTA Online 11 verschiedene Bunker, die unterschiedlich groß ausfallen.

Dazu kommen spezielle Bunker-Missionen spielen, die zu den besten Wegen gehören, um in GTA Online in 2021 Geld zu verdienen. Insgesamt gibt es 11 verschiedene Gebäude, die normalerweise im Preisbereich von 1.165.000 GTA$ bis 2.375.000 GTA$ liegen. Dank der wöchentlichen Boni spart ihr nun aber beim Kauf der Bunker ordentlich Kohle.

Insert

You are going to send email to