In GTA Online ist das Zeitrennen Vinewood Hills aktiv. Da erwarten euch 102.000 GTA-Dollar in knapp 2 Minuten. Wir zeigen euch im Guide, wie ihr das Rennen locker gewinnt.

Wie gewinnt man das Geld? Um am Rennen teilzunehmen, besucht ihr einfach den Ort, an dem die lila Stoppuhr auf der Weltkarte eingezeichnet ist. Diesmal ist das mittig in Los Santos, schräg links über dem Standort des Casinos.

Dort beginnt für euch das Rennen „Vinewood Hills“, das euch in den Westen der Map führt. Ihr habt 2 Minuten und 35 Sekunden Zeit, vom Start ins Ziel zu fahren. Schafft ihr das, winken 102.000 GTA-Dollar.

So gewinnt ihr das Rennen Vinewood Hills in GTA Online

Der Streckenverlauf: Die Rennstrecke ist für euch übersichtlich gehalten. Wir haben bei unserem Versuch nur 3 übersichtliche Abkürzungen genutzt und kamen dabei locker und ohne Zeitprobleme im Ziel an.

Die erste Abkürzung nutzt ihr noch in den Hügeln, in denen ihr startet. Die anderen beiden nahmen wir kurz vorm Ende der Strecke. Die restliche Zeit der Strecke haltet ihr euch an die Markierung, die GTA Online euch automatisch vorgibt, wenn ihr die GPS-Markierung aufs gelbe Ziel festlegt.

So läuft die Fahrt ab: Bis zur ersten Abkürzung folgt ihr einfach normal dem Straßenverlauf. Kommt ihr am großen Bogen an, der euch auf der Map als Fahrtweg vorgeschlagen wird, fahrt ihr geradeaus weiter. Achtet darauf, dass ihr knapp links am Ende der Leitplanke vorbeirast und dann durch den Wald fahrt. Dann geht es geradewegs auf einen kleinen Hügel zu, den ihr hochfahrt.

Ihr landet jetzt entweder auf der Straße oder auf einem Hügel rechts daneben. Den Hügel könnt ihr dann schnell wieder in Richtung Straße verlassen. (Ist diese Abkürzung zu schwer für euch, dann folgt einfach dem Streckenverlauf und nutzt hingegen nur die letzten beiden Abkürzungen). Folgt jetzt der vorgegebenen Route.

Von diesem Hügel gelangt ihr ganz einfach wieder zur Straße, fahrt nur geradeaus weiter

Kurz vorm Ziel könnt ihr noch zwei weitere Abkürzungen nutzen, um noch ein paar Sekunden herauszuholen. Fahrt den großen Abhang hier direkt herunter und kürzt danach über die Wiese ab.

Fliegt ihr den Hügel herunter, seht ihr schon die nächste Abkürzung über die Wiese (roter Pfeil)

Sollte alles nach Plan laufen und ihr nicht zu krasse Unfälle gebaut haben, dann dürftet ihr nun locker pünktlich im Ziel ankommen.

Video-Anleitung: Wenn ihr euch zunächst einen Eindruck von der Rennstrecke machen wollt, dann bietet euch das Video von GTA-Series einen Einblick darauf. Dort im Video nutzt man eine andere Art von Abkürzung, über einen großen Berg.

Kann man das Rennen wiederholen? Ja, ihr könnt es beliebig oft fahren. Allerdings gibt es pro Zeitrennen pro Woche jeweils nur einmal die große Auszahlung von mehr als 100.000 GTA-Dollar. Danach gibt es nur noch 2.000 GTA-Dollar bis 5.000 GTA-Dollar pro erfolgreichem Versuch.

Welche Fahrzeuge sollte man nutzen? Durch die Offroad-Abkürzungen eignen sich Fahrzeuge wie das Tron-Bike „Shotaro“ ganz gut. Die großzügig bemessene Zeit sollte es aber auch ermöglichen, mit einigen der schnellsten Autos aus GTA Online pünktlich ins Ziel zu kommen.

Schreibt uns doch in die Kommentare, mit welchem Fahrzeug ihr die Zeit unterboten habt und wie schwer das war.

Diese Zeitrennen sind ideal, um mal aus dem typischen Grinding-Alltag mit Kistenbestellungen und anderen Gütern auszubrechen. Hier geht es um eure Fahrskills und ob ihr auf der Straße einen kühlen Kopf bewahrt.

Wenn ihr noch mehr Geld in GTA Online verdienen wollt, haben wir ein paar Empfehlungen für euch. 12 Wege, um in GTA Online 2020 schnell viel Geld zu verdienen.