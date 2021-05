GTA Online spendiert euch diese Woche ein Geldgeschenk bei Missionen

Seid ihr echte Profis in GTA Online? Dann kennt ihr wahrscheinlich all diese Orte im Spiel – aber kennt ihr auch ihre realen Vorbilder?

Das ändert sich bei den Bunkern: In der aktuellen Boni-Woche könnt ihr eure Effizienz in Sachen Forschung deutlich hochschrauben. Denn die Bunkerforschung, mit der ihr neue Ausrüstung und Waffenerweiterungen freischalten könnt, ist um das Dreifache erhöht.

Diese Missionen bringen Extra-Geld: Die neuen Wochen-Boni in GTA Online wollen euch zu den mobilen Operationen locken. Hier übernehmt ihr das Steuer spezieller Fahrzeuge, mit denen ihr die Missionen abschließen müsst. Gelingt euch dies bei einer beliebigen mobilen Operation, bekommt ihr einfach so 100.000 zusätzliche GTA-Dollar, die dann in der kommenden Woche auf eurem Maze-Bank-Konto landen.

