GTA Online: Sichert euch jetzt 202.000 $ in 4 Minuten

In GTA Online könnt ihr gerade leicht und mit wenig Aufwand 202.000 GTA-Dollar verdienen. Wir zeigen euch, was ihr dafür tun müsst, um euch das Geld zu sichern.

Wie sichert man das Geld? Auf der Map von GTA Online findet ihr gerade zwei Zeitrennen. Eins beim Del Perro Pier für richtige Fahrzeuge und eins bei den Kanälen von Vespucci für eure ferngesteuerten Autos. Beide Rennen bringen euch über 100.000 GTA-Dollar. In unserem Guide zeigen wir euch, wie ihr die folgenden beiden Rennen gewinnt:

Zeitrennen “Del Perro Pier”

Zeitrennen “Kanäle von Vespucci”

Del Perro Pier – Zeitrennen gewinnen

Das ist das Rennen: Der Start des Rennens ist weit hinten am Wasser auf dem Steg des Del Perro Pier. Stellt euch gleich in Richtung des Pfeils in die Start-Markierung. Tipp: Startet das Rennen einmal und setzt euch eine GPS-Markierung an den Zielbereich. Haltet dann so lange “Absteigen” gedrückt, bis der Versuch beendet wird. Die GPS-Markierung bleibt bestehen und hilft euch dann direkt beim nächsten Versuch mit einem lila Weg auf der Minimap.

Tipps für dieses Rennen: Nutzt am besten ein Motorrad, da der letzte Teil der Strecke Offroad stattfindet und Motorräder auf unbefestigter Straße eine gute Performance bieten. Die schnellsten Motorräder in GTA Online findet ihr bei uns auf MeinMMO. Fahrt auf der Offroad-Strecke lieber etwas langsamer, dort erwarten euch enge Kurven.

Die Strecke für das Zeitrennen – der grüne Weg ist etwas schneller

Auf der Schnellstraße könnt ihr etwas Zeit sparen, indem ihr als Geisterfahrer die Abfahrt hinunterbrettert, weiterhin gegen den Verkehr fahrt (ganz links an der Seite) und dann die Auffahrt als Geisterfahrer hochfahrt. Diese Strecke haben wir euch in der Grafik grün eingefärbt.

Für das Rennen habt ihr 1:43,200 Minuten Zeit und gewinnt 101.000 GTA-Dollar, wenn ihr pünktlich ins Ziel kommt. Wir haben uns für das Shotaro-Bike entschieden und kamen damit innerhalb des Zeitlimits an.

Kanäle von Vespucci – Zeitrennen gewinnen

Das ist das Rennen: Ihr findet das Rennen bei der lila Fernbedienung auf der Karte von GTA Online. Ganz in der Nähe des Zeitrennens Del Perro Pier.

Diese Art von Zeitrennen laufen mit Checkpoints ab. Ihr müsst euch also vorher keine Zielmarkierung setzen, da ihr Kurve für Kurve geführt werdet.

Tipps für das Rennen: Nutzt die Sprung-Funktion eures RC-Bandito. Die vielen Brücken, die Teil des Rennens sind, können mit gutem Timing “übersprungen” werden. Damit kitzelt ihr nochmal ein paar Sekunden heraus.

Achtet in den Checkpoint-Markierungen darauf, wie viele Pfeile in der Markierung sind. Je mehr Pfeile, desto enger die Kurve.

Das Rennen verzeiht euch sogar ein paar Unfälle, doch dann wird die Zeit richtig knapp

Ihr habt für das Rennen 1:53 Minuten Zeit. Schafft ihr es pünktlich ins Ziel, dann erhaltet ihr auch hier 101.000 GTA-Dollar.

Beide Rennen könnt ihr in 4 Minuten abschließen und erhaltet dann insgesamt 202.000 GTA-Dollar. Eine Chance, die ihr auf jeden Fall mitnehmen solltet, wenn ihr auf eine größere Anschaffung spart.

Jetzt im Casino von GTA Online: der Declasse Drift Tampa

Wenn ihr dann schon in GTA Online unterwegs seid, dann spendiert doch gleich noch dem Casino einen Besuch. Denn dort könnt ihr diese Woche einen echten Hingucker gewinnen.

Alles, was ihr für den Wagen tun müsst, ist ein Dreh am Glücksrad. Dabei habt ihr die Chance, den lila Flitzer völlig kostenlos zu gewinnen. Vertraut ihr eurem Glück nicht? Spieler wollen herausgefunden haben, wie man jedes Mal das Auto am Glücksrad von GTA Online gewinnt.