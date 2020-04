In GTA 5 Online habt ihr jetzt die Chance, in nur 2 Minuten über 300.000 GTA-Dollar zu verdienen. Mit einer bestimmten Einrichtung sogar über 600.000 GTA-Dollar in etwas mehr Zeit. Aber das funktioniert nicht lange.

Was ist da los? In GTA Online startete heute, am 2. April, eine neue Bonus-Woche. Neben einigen Rabatten und einem neuen Podiumsfahrzeug, wartet ein dicker Geldbonus bei Zeitrennen auf euch. Und den solltet ihr unbedingt nutzen.

Wie ihr das am geschicktesten anstellt, zeigen wir euch hier.

Zeitrennen beim Sägewerk – in 2 Minuten 306.000 GTA-Dollar

Was ist das? Jede Woche wechseln in GTA Online die Zeitrennen als Rotation. Dabei sollt ihr von Ort A nach Ort B fahren und dürft dabei nicht mehr als die vorgegebene Zeit benötigen. Schafft ihr das, winkt euch eine hohe Geldsumme.

Wie geht das? In dieser Woche ist das Rennen „Sägewerk“ aktiv. Das bleibt aber nur bis nächsten Donnerstag, den 9. April, verfügbar. Es ist wichtig, dass ihr es vorher schafft. Beeilt euch also.

Die 306.000 GTA-Dollar erhaltet ihr pro Woche 1x bei einem Rennen. In unserem Guide zeigen wir euch, wie ihr das Sägewerk-Zeitrennen in GTA Online ganz leicht gewinnt.

Wir haben das Rennen gleich mit dem neuen Bonus für euch gestestet -> Funktioniert!

RC-Zeitrennen – Nochmal 300.000 in 1 Minute

Was ist das? Neben den „großen“ Zeitrennen, gibt es auch die zeitlich begrenzten Strecken für kleine Autos – die ferngesteuerten RC-Wagen. Die könnt ihr jede Woche zusätzlich zu den Zeitrennen fahren. Und hier gibt es auch die dreifachen GTA-Dollar, also über 300.000 GTA-Dollar für ein Rennen.

Absolviert ihr beide Rennen, winken also über 600.000 GTA-Dollar.

Wie geht das? Das Zeitrennen La Fuente Blanca findet ihr an einem bekannten Ort in Vinewood Hills, an dem ein Kartellboss haust. Da habt ihr dann 1 Minute und 27 Sekunden Zeit, um ins Ziel zu kommen. In unserem Guide zu La Fuente Blanca zeigen wir euch, wie ihr das Rennen gewinnt.

Tempesta auf dem Podium – Neue Eventwoche

Zusammengefasst bringt die neue Eventwoche in GTA Online folgendes:

Tempesta auf dem Podium

Declasse Vamos jetzt bei Southern San Andreas Super Autos zu kaufen

Dreifache Belohnungen für Arena Wars

Dreifache Belohnungen für Zeitrennen

Angebote:

RC Panzer für 1.365.000 GTA-Dollar (gab es als Weihnachtsgeschenk kostenlos)

Stromberg für 958.000 GTA-Dollar / 1.274.140 GTA-Dollar

X80 Proto für 1.350.000 GTA-Dollar

Arena Wars Werkstatt mit 50 % Rabatt

RC Bandito für 954.000 GTA-Dollar

Mit den verdienten GTA-Dollar habt ihr jetzt eine gute Grundlage, um noch mehr Geld zu verdienen. Das Spiel bietet euch dafür verschiedenste Möglichkeiten vom Drogenschmuggel bis zum Handel mit geklauten Autos. Wir zeigen euch hier 12 Wege, um in GTA Online jetzt schnell viel Geld zu verdienen.