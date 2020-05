Die Bonus-Woche in GTA Online versorgt euch jetzt schnell mit viel Geld. Wir zeigen euch, warum Motorrad-Präsidenten jetzt richtig von ihren illegalen Geschäften profitieren.

Warum gibt es mehr Geld? In GTA Online ist eine neue Bonus-Woche gestartet. Für euch bedeutet das, dass es nun in verschiedenen Ingame-Aktivitäten doppelt so viel Geld und RP zu verdienen gibt.

Zumindest bis zum Donnerstag, dem 14. Mai 2020, wenn dann eine neue Bonuswoche ausgewürfelt wird.

Welche Boni sind aktiv? In dieser Woche gibt es die doppelten Belohnungen in verschiedenen Bereichen des Spiels:

MC-Präsidenten erhalten doppelte Auszahlungen bei beliebigen Clubhaus-Missionen

Außerdem erhalten sie doppelt so viel GTA-Dollar bei allen Biker-Verkaufsmissionen

Alle Verwandlungsrennen bringen diese Woche die doppelte Belohnung

Als Biker jetzt schnell Geld verdienen

Warum lohnt sich das Biker-Business jetzt? Alle MC-Präsidenten können jetzt mit Clubhaus-Missionen schnell Geld verdienen. Außerdem bringen Unternehmens-Verkäufe das doppelte Einkommen. Wenn ihr also eines dieser Geschäfte besitzt, solltet ihr schnell euren Vorrat auffüllen und dann verkaufen:

Kokain Labor

Meth Labor

Falschgeld

Dokumentenfälscherei

Hanfplantage

Der Vorteil bei diesen Unternehmen ist, dass ihr nicht mal viel Arbeit investieren müsst, um an das große Geld zu kommen. Klaut oder bestellt Vorräte an Rohstoffmaterialien und lasst dann eure Angestellten für euch arbeiten.

Das einzige, was ihr dann noch machen müsst, ist die Ware dem Kunden zu liefern und schon ist der Verkauf abgeschlossen.

Trick in GTA Online macht eure Verkaufsmissionen verdammt einfach

Warum lohnt sich das Spielen jetzt noch?

Das Podiums-Auto hat gewechselt: Neben neuen Geld-Boni wechselte auch der Wagen, der sich auf dem Podium des Casinos im Kreis dreht. Da findet ihr jetzt den Coil Cyclone.

Den Cyclone könnt ihr jetzt am Glücksrad gewinnen

Spieler vermuteten schon, dass es einen Trick gibt, um sicher das Podiums-Auto in GTA Online zu erhalten.

Aktuelle Rabatte in GTA Online

Wo könnt ihr jetzt sparen? Zusätzlich gibt es diese Woche einige Rabatte auf Fahrzeuge. Diese Autos sind im Angebot:

Principe Lectro 35%

Nagasaki Shotaro 40%

Benefactor Krieger 30%

Pegassi Tempesta 40%

Pegassi Toros 35%

Der Pegassi Tempesta ist gerade im Angebot

Wenn ihr also schnell Geld mit euren illegalen Geschäften verdienen wollt oder ein Fahrzeug ins Visier genommen habt, das gerade einen rabttiert ist, solltet ihr unbedingt diese Woche in GTA Online vorbeischauen. Im Mai lohnt es sich sowieso für alle GTA-Spieler ins Spiel einzuloggen, weil man 500.000$ von Rockstar geschenkt bekommt.