In der neuen Event-Woche sollte ihr unbedingt bei GTA Online einloggen und euren Weg zum Casino machen. Da wartet der Scramjet auf euch. Lasst euch so viel sagen: Der lohnt sich!

Was ist neu in GTA? Heute, am 25. Juni, startete GTA Online eine neue Event-Woche. Einer der Boni davon ist, dass ihr nun 7 Tage Zeit habt, den Scramjet in GTA Online zu gewinnen. Das ist ein cooles Auto, das durch einen Boost extrem schnell werden kann.

Wir zeigen euch, warum sich das lohnt.

Alle Infos zum Scramjet – Wie gut ist der Wagen?

Das ist der Scramjet: Der Declasse Scramjet ist ein mit Waffen und Boost ausgestatteter Rennwagen in GTA Online. Er bietet Platz für 2 Personen.

Durch seine Bauart hat der Scramjet eine gute Beschleunigung und, mit Hilfe des Boosts, eine starke Höchstgeschwindigkeit. Auf der Liste der schnellsten Autos 2020 in GTA Online landet der Wagen auf Platz 3.

Wer will, nutzt die Waffen des Scramjets, die man onboard einbauen kann. Das können zwei Standard-Maschinengewehre sein oder auch Raketenwerfer.

Der Scramjet in GTA Online

Eines der teuersten Autos: Bei der Liste der teuersten Autos in GTA Online spielt der Scramjet auch ganz vorne mit. Gelistet wird er mit 4.628.000 GTA$ beim Händler. Durch einen freischaltbaren Einkaufspreis-Rabatt fällt der Preis dann auf 3.480.000 GTA$.

Für GTA-Verhältnisse ist das schon ein superteures Fahrzeug. Es lohnt sich also, jeden Tag zu versuchen, den Wagen zu gewinnen.

Wo kann man den gewinnen?

Versucht hier euer Glück: Der Scramjet dreht sich jetzt auf dem Podium im Diamond Casino & Resort. Ihr könnt ihn also gewinnen, wenn ihr am Glücksrad dreht.

Gewinnt jetzt am Glücksrad den starken Wagen

Der Vorteil daran ist, dass das Glücksrad vollkommen kostenlos für euch ist. Mit einem Dreh gibts die Chance auf Tshirts, RP, Bargeld oder sogar den superteuren Scramjet.

Der Nachteil ist, dass das Glücksrad eine Abklingzeit von 24 Stunden hat. Ihr habt nur noch bis nächsten Donnerstag Zeit, den Scramjet dort zu gewinnen, denn dann ändert sich wieder das Auto auf dem Podium.

Spieler haben aber zum Glück eine Methode entwickelt, mit der man fast garantiert das Podiumfahrzeug im Casino von GTA Online gewinnt. Dabei muss man das Rad nach einer ganz bestimmten Zeit drehen. Versucht diese Methode doch in den nächsten Tagen. Vielleicht steht der Scramjet ja dann auch in eurer Garage und ihr habt mal eben mehr als 4 Millionen GTA-Dollar gespart.