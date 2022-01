GTA Online macht euch jetzt reich, wenn ihr Gras verkauft – Bonus-Woche

Spieler wollen eine Taktik herausgefunden haben, mit der man am Glücksrad von GTA Online immer das Auto gewinnt. Versucht euer Glück doch diese Woche beim T20. Denkt dran: Ihr bekommt jeden Tag (24 echte Stunden) einen kostenlosen Dreh am Glücksrad.

Glücksrad in GTA Online: So gewinnt ihr angeblich immer das Auto

Wie gut ist der Wagen? Der T20 sieht optisch zwar richtig gut aus, ist auf der Piste aber nur im oberen Mittelfeld zu finden. Auf unserer Top-25-Liste der schnellsten Autos in GTA Online , findet der T20 nur knapp keinen Platz. Mit einem Kaufpreis von 2.100.000 GTA-Dollar könnt ihr aber kräftig sparen und eure Sammlung der Supersportwagen mit einem Dreh am Glücksrad aufwerten.

Weitere Geld könnt ihr in Heists wie Cayo Perico und euren Businesses verdienen. Wir haben für euch im Guide die gängigsten Wege aufgelistet, mit denen ihr in GTA Online jetzt schnell viel Geld verdienen könnt.

Was ist neu? Jeden Donnerstag startet in GTA Online eine neue Bonus-Woche. Für die nächsten sieben Tage gibt es dann Boni in bestimmten Spielmodi und beim Geldverdienen. Dazu sind neue Fahrzeuge im Angebot und ein neues Auto auf dem Podium.

In GTA Online startete heute, am 27. Januar, eine neue Bonus-Woche. Ihr erhaltet jetzt mehr Geld, wenn ihr Gras verkauft. Dazu könnt ihr einen Supersportwagen im Wert von 2,1 Millionen GTA-Dollar gratis bekommen.

