Dataminer haben erneut eine neue Alien-Mission gefunden und gespielt, obwohl sie noch nicht in GTA Online verfügbar ist. Dieses Mal gibt es ein noch größeres Ufo zu sehen. So läuft die geheime Mission ab.

Was wurde gefunden? Die Gruppe von Dataminern, The Game File Gurus, haben es erneut geschafft eine verschlüsselte Ufo-Mission zu finden und zu spielen. Sie hatten bereits die erste Mission zu den mysteriösen Aliens in den Daten aufgespürt.

Sie haben bei der Militär-Basis Fort Zanduco ein riesiges Ufo entdeckt. Das befindet sich „versteckt“ und bewacht in einem der Hangars. Theoretisch sollte dort eine Mission starten, doch diese ist noch nicht in GTA Online verfügbar.

Die Dataminer konnten aber durch mehrere Modifikationen in den Daten dafür sorgen, dass die Mission für sie gestartet wurde und nun zeigten sie das Gameplay dazu:

So läuft die Mission ab: Man sieht, wie die Spieler den Hangar stürmen und ihn dann betreten. Das Ufo befindet sich in der Mitte des Raumes und ist ziemlich groß. Sogar noch größer als das Ufo aus der bereits bekannten Mission, bei dem man ein Alien-Ei finden und übermitteln muss.

Danach mussten die Dataminer verschiedene Ufo-Bauteile sammeln. Diese werden angezeigt, in dem sie aufleuchten und mit einem Pfeil markiert sind. Sobald sie das gemacht haben, wird auf der Karte der Ort angezeigt, an den sie die Bauteile bringen müssen.

Was gibt es als Belohnung? Da die sich die Aufgabe noch nicht in GTA Online befindet, erhielten die Dataminer auch keine Belohnung für die Ablieferung der Bauteile. Es ist also noch nicht klar, was man dafür bekommen wird.

Bei dem ersten Alien-Erlebniss gibt ein spezielles Tattoo, mit dem man angeben kann. Das passende Alien-Outfit für dieses Abenteuer gibt es, wenn ihr Solomon alle Filmrequisiten bringt.



Das spezielle Ufo-Tattoo und das passende Alien-Outfit für die Mission

Noch ist nicht klar, wann die Mission in GTA Online verfügbar sein wird. Außerdem müssen wohl die Dataminer dann noch herausfinden, wie das Abenteuer gestartet wird, wenn es eingefügt wurde. Einfach sind die Alien-Mission nämlich nicht, wie die erste davon schon bewiesen hat. Wir haben euch aber eine Anleitung für das „Mount Chilliad“-Rätsel erstellt, damit auch ihr das coole Ufo-Tattoo tragen könnt.