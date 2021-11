GTA-Online-Entwickler Rockstar wollte mit der GTA Definitive Edition die Spiele GTA III, Vice City und San Andreas in überarbeiteter Form auf den Markt bringen und die Fans mit den alten Titeln in neuer Form begeistern. die sind aber definitiv nicht zufrieden mit dem Endergebnis, das aktuell nicht mal alle Spieler zocken können, da es aus dem Store und sogar den Bibliotheken entfernt wurde. Lest die ganze Story hier auf MeinMMO.

Was ist die Definitive Edition? Die GTA Definitve Edition enthält die populären GTA-Klassiker Spiele GTA III, Vice City und San Andreas in überarbeiteter Form. Laut der Webseite von Rockstar soll die Definitve Edition alle Fans mit einer modernen Überarbeitung glücklich machen:

Spiele die Klassiker der ursprünglichen Grand Theft Auto Trilogy: Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City und Grand Theft Auto: San Andreas, die mit übergreifenden Verbesserungen für eine neue Generation überarbeitet wurden – mit brillanter neuer Beleuchtung und Umgebungsverbesserungen, hochaufgelösten Texturen, erhöhter Sichtweite, Steuerung und Zielmechanik in Anlehnung an Grand Theft Auto V und vielem mehr, um diesen geliebten Welten mit höherem Detailreichtum neues Leben einzuhauchen. Rockstar

Doch diese hochtrabenden Worte klingen gerade recht hohl, wenn man den Zustand und die Stimmung gegenüber der Definitive Edition betrachtet.

Mods sind schöner als die Definitive Edition – Spieler sind sauer

Was sind die Probleme der Definitive Edition? Die Definitive Edition kommt leider nicht gut bei der Zielgruppe an. Denn sie steckt voller Bugs, Glitches, seltsamer Effekte und einer Grafik, die schlechter aussieht als in Mods.

Auf Twitter und reddit wimmelt es gerade vor Beispielen, wie die Definitve Edition für Enttäuschung sorgt.

So berichten User, dass der Regen im Spiel so hart fällt, dass man kaum etwas erkennen kann und sogar Augenschmerzen davon bekäme.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Andere User wundern sich über transparente Brücken.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Außerdem ist das Spiel voller seltsamer Grafik-Glitches, wie hier zu sehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Was ärger die Fans am meisten? Dazu kommt noch eine Grafik-“Verbesserung“, die laut vielen Fans den Namen nicht verdient. Auf reddit hat ein User daher diesen Vergleich zwischen dem Original, der Definitive-Edition und einem Grafik-Mod von Fans aufgestellt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Ausgerechnet die Mod-Version sieht hier am besten aus und das ärgert Fans gleich mehrfach, denn Rockstar ging in der Vergangenheit immer wieder gegen Modder und deren Werke vor. Es wurden Takedowns wegen Urheberrechts-Verstößen und Klagen gegenüber Moddern eingereicht und viele Mods auf diese Weise offline genommen.

Außerdem gibt es die Original-Spiele nicht mehr zu kaufen, nur noch die Definitive-Edition. Das ist für viele Fans ein offensichtliches Zeichen, dass es Rockstar und Publisher Take Two nur um Geld geht.

Da die Definitve Editon jetzt aber für viele Spieler schlimmer aussieht als die gemoddeten Varianten, ärgert die Fans noch mehr. Hier ein paar Zitate aus reddit:

pepsman: „Die haben es doch nicht mal versucht …“

xtrasmolpp „Nee man, das is ein Emoji [bezogen auf das Bild aus der Definitve Edition]“

TJ_McWeaksauce: „Sieht aus wie Animal Crossing: San Andreas”

4formsofMATTer: “Ich finde es seltsam, dass Entwickler keine Modder einstellen. Die machen klar den besseren Job!“

Dusk_v731: „Erinnert ihr euch noch an die Zeit, als Rockstar als eines der besten Studios gepriesen wurde? Alles, was sie anfassten, wurde zu Gold, sie lieferten immer etwas, das wir wollten. Was zum Teufel ist mit ihnen passiert?“

GTA Definitve Edition aktuell nicht mehr im Shop und sogar aus den Spielebibliotheken entfernt

Wie ist die Situation im Shop? Zu all dem Ärger kommt gerade noch dazu, dass man die PC-Version des Spiels gerade gar nicht spielen kann! Es gibt sie nicht mehr im Shop und wer sie schon gekauft hatte, kann sie in der Spielebibliothek nicht mehr finden. Denn auch daraus wurde das Spiel entfernt.

Was sind die Gründe? Laut Rockstar wären im Spiel Elemente enthalten, die nicht im Spiel hätten sein dürfen. Via Twitter entschuldigte man sich für die Unannehmlichkeit:

Der Rockstar Games Launcher ist jetzt online, aber GTA: The Trilogy – The Definitive Edition kann nicht gespielt oder gekauft werden, da wir Dateien entfernen, die versehentlich in diesen Versionen enthalten waren. Wir entschuldigen uns für die Unterbrechung und hoffen, dass wir bald die richtigen Versionen bereitstellen können. Rockstar-Twitter

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Was genau das Problem verursacht, wurde nicht gesagt. Doch offenbar handelt es sich um Entwicklerkommentare im Code und um nicht mehr lizenzierte Musik. Letztere dürfte das Hauptproblem sein, denn eine Menge Songs, für die keine Lizenz mehr vorliegt, sind nach wie vor im Spiel, sie wurden nur via Script deaktiviert.

Wer aber ein wenig in den Spieldateien herumwurschtelt, könne sie aber problemlos extrahieren und abspielen, was definitiv nicht im Sinne der Rechteinhaber sein dürfte.

Es kann also gut sein, dass die Entwickler gerade diese Songs und die im Code vergessenen Kommentare gerade entfernen und dann die GTA Definitive Edition wieder für alle Spieler zur Verfügung steht.

Zum Glück ist das Online-Game GTA Online noch verfügbar und erfreut weiter Spieler. Außer bei diesen 5 Dingen, die jeder in GTA Online hasst!