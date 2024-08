Diese GTA-Alternative sprengt Genregrenzen und verleiht mir Gänsehaut – und ist gerade 50 Prozent günstiger!

Wenn ihr eine GTA-Alternative sucht, solltet ihr gerade dasselbe Spiel wie ich spielen, das jetzt verflixt günstig bei MediaMarkt ist.

Vor kurzen spielte ich Yakuza 7: Like a Dragon komplett durch. Einst kam ich mit dieser Spielperle in Berührung, als ich noch PlayStation Plus genutzt hatte. Es wurde aber aus dem Katalog genommen, also holte ich es später für den PC komplett nach. Ich bin von Ryu Ga Gotoku Studio mehr als beeindruckt. Es gibt lustige Minispiele, dramatische und lustige Nebenquests und eine Hauptstory, die schier mitreißend ist. Vor einigen Tagen startete ich Like a Dragon: Infinite Wealth, der direkte Nachfolger von Yakuza 7: Like a Dragon und ich bin baff.

Like a Dragon: Infinite Wealth gibt es übrigens ebenfalls bei Amazon zum Sparpreis.

Ihr erhaltet zwar ein paar Rückblicke aus den Geschehnissen von Like a Dragon. Trotzdem empfehle ich euch, diesen Teil zuerst zu spielen. Die Verbindung der Charaktere ist unglaublich wichtig.

Hier gibt es Yakuza 7: Like a Dragon für die PS5.

Hier gibt es Yakuza 7: Like a Dragon für den PC

Hier gibt es Like a Dragon: Infinite Wealth für den PC

GTA-Alternative hat einen mitreißenden Beginn

Ihr schlüpft wieder in die Haut von Ichiban Kasuga, der schon am Beginn seiner eigenen Geschichte für ordentlich Furore sorgte. Ohne zu viel zu verraten, schildere ich eher meine Gefühle zum Anfang und gehe nur auf kleine Punkte ein. Nach den Ereignissen aus dem ersten Teil ist unser Held bekannter denn je und er verfolgt ein edles Ziel. Zwischendurch gibt es in den ersten Spielstunden einige Zeitsprünge. Ich musste herzlich lachen, wenn Ichiban und seine beiden Buddys zusammen saßen und sich amüsierten.

Die GTA-Alternative enthält epische Momente

Es findet ein nebulöses Treffen statt – plötzlich bekommt ihr eine seltsame Bitte. Es geht also nach Hawaii. Anhand dieser schönen Urlaubskulisse musste ich sofort an GRA 6 denken. Tatsächlich hat die Yakuza-Reihe vieles mit der GTA-Reihe gemeinsam: Gangster-Machenschaften, brutale Szenen, beknackte Situationen und einen verrückten Humor.

Charismatische Charaktere

Der Hauptcharakter Ichiban ist so loyal wie man nur sein kann und er trifft recht früh auf einen anderen Badass, der schon in den vorherigen Yakuza-Teilen eine wichtige Rolle spielte. Die Dynamik zwischen den beiden gefällt mir sehr und ich bin gespannt, wie sich die Storyline noch entwickelt.

GTA-Alternative mit spannenden Persönlichkeiten

Die Welt von Yakuza beherbergt aber unendlich viele interessante Persönlichkeiten. Ryu Ga Gotoku Studio hat ein Talent dafür, vielschichtige Personen zu erstellen. Leider finde ich solch eine immersive Dichte und Vielfalt nicht bei vielen Spielen.

Besseres Gameplay als beim Vorgänger und tiefgreifende Nebenquests

Das rundenbasierte Kampfsystem hat sich merklich verbessert. Diesmal könnt ihr Gegenstände in der Umgebung selbstständig nutzen und mehr Schaden verursachen. Außerdem könnt ihr euch in einem Feld taktisch bewegen, um unter anderem einen Gegner in Richtung eines Verbündeten zu schlagen – dieser gibt dann auch noch ordentlich Senf dazu.

Die Nebenquests sind nicht oscarverdächtig, aber trotzdem unfassbar gut. Ich verrate euch eine. Ein Mann aus dem Ausland braucht Hilfe und findet sein Hotel nicht. Ihr seid natürlich so gut, aber wisst selbst nicht wirklich, wo sich das Hotel befinden soll. Plötzlich taucht eine hübsche und vermeintliche Hulu-Tänzerin auf, die Spenden sammelt.

Manche Kämpfe sind richtig verrückt

Der junge Mann spendet und sie zeigt ihm den Weg. Später entwickelt sich daraus eine kleine spannende Story, wo betrügerische Leuten auf den Straßen illegale Spenden sammeln. Das Mädchen tut dies nicht mal freiwillig und wird von Gangstern ausgenutzt. Wie es ausgeht, verrate ich aber nicht. Schließlich möchte ich euch nicht den Spaß nehmen.

Viele Nebenquests enthalten lustige und dramatische Situationen, bei denen ihr richtig mitfühlen könnt. Es gibt auch zahlreiche Minispiele, die total crazy sind, aber den Charme von Yakuza ausmachen – Fotografieren von perversen Posern, Essen ausliefern und dabei verrückte Stunts vollziehen und mehr. Was ich an Like a Dragon bereits mochte, dass viele Nebenquests sogar eine Überleitung zur nächsten Hauptquests sind. Es fühlt sich nicht wie Arbeit an, das bei einigen Spielen leider der Fall ist – eher wie pure Unterhaltung.

Seid ihr bereit, in die spannende Welt der Schnäppchen einzusteigen? Dann besucht unsere Deals-Seite – eure digitale Schatztruhe voller wertvoller Angebote! Hier findet ihr nicht nur ultraschnelle SSDs, die eure Daten im Nu übertragen, sondern auch mächtige Grafikkarten, die selbst die grafisch anspruchsvollsten Titel wie Cyberpunk 2077 in beeindruckender Qualität zum Leben erwecken. Zudem stehen euch kraftvolle CPUs und eine vielfältige Auswahl an faszinierenden Komponenten zur Verfügung, um eure technischen Visionen zu realisieren.