GTA 6 nimmt bei der Jagd des Leakers auch Unschuldige ins Visier, jetzt reagiert Discord auf die Sorge der Fans 

Während Cyberleek täglich neue Leaks zu GTA 6 raushaut, arbeitet Take-Two daran, den oder die Verantwortlichen hinter dem Namen ausfindig zu machen. Dabei geraten jedoch auch Unschuldige ins Visier, die eigentlich nichts mit der Situation zu tun haben.

Was verlangt Take-Two? Um Cyberleek ausfindig zu machen, hat Take-Two offenbar gerichtlich Vorladungen beantragt, darunter auch gegen Discord. Der Publisher möchte wohl Informationen zu sämtlichen Accounts erhalten, die seit dem 1. Juni auf bestimmten Servern aktiv sind.

Darunter befindet sich laut der Quelle auch der Discord-Server des GTA-YouTubers DarkViperAU, auf dem sich über 90.000 Mitglieder befinden. 90.000 Menschen, deren Daten in die Hände von Take-Two fallen könnten, wenn diese Vorladung durchgeht.

In dem vorliegenden Dokument (geteilt von @Pagan:GMR auf X) steht, dass für jedes Konto Account-ID, Registrierungs-E-Mail, Registrierungs- und Letztanmeldungs-IP-Adressen, Telefonnummer, verknüpfte Konten (Google, Xbox etc.), Geräte-ID sowie sämtliche Inhalte mit Bezug zu Grand Theft Auto, Rockstar oder Cyberleek angegeben werden müssen.

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Discord gibt (noch) Entwarnung

Was sagt Discord dazu? Rayn K. Rigney, Marketing Director bei Discord, meldet sich mit einer eigenen Reaktion auf das gepostete Dokument und gibt ein eigenes Update zu der Situation:

Ich kann dazu folgende aktuelle Informationen mitteilen: Discord hat bislang noch keine gerichtliche Vorladung von Take Two erhalten. Sobald dies der Fall ist, werden wir die Rechtmäßigkeit und den Umfang prüfen, bevor wir darauf reagieren. Ryan K. Righney, Marketing Director @Discord, auf X

Dem Update nach wurden bisher also noch keine Daten von Discord-Nutzern weitergegeben. Sobald sich etwas tut, wird Discord zunächst überprüfen, ob diese Aufforderung rechtens ist. Und sobald es dann die entsprechende Reaktion gibt, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden.

Was sind eure Gefühle zu dieser Herangehensweise von Take-Two? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen!

Ein bisheriges Ende der Leaks aus GTA 6 ist noch nicht in Sicht. Während Cyberleek Fans dazu auffordert, mit einem Memecoin über neue Leaks abzustimmen, ist die Stimmung bei Rockstar ordentlich angeknackst. Während dabei oft an die führenden Positionen des Studios gedacht wird, leiden auch die eigentlichen Macher hinter dem Spiel darunter: Spieler vergessen bei den Leaks von GTA 6 eine Gruppe von Opfern, die gerade frustriert, müde und sauer ist