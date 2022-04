Gründer von Twitter sagt, er bedauert seinen Beitrag zum Internet von heute: „Bin mit dran Schuld“

Mit The Wagadu Chronicles steht ein neues MMORPG mit einzigartigem Ansatz an. Das Projekt kommt aus Berlin und zeigt neues Gameplay.

Was hat das mit Twitter zu tun? Twitter ist ein Beispiel für die Zentralisierung von Daten und Informationen. So ist Twitter eine beliebte Informations- und Nachrichtenquelle und bekannte Leaks oder Ankündigungen werden über Twitter gestreut.

Doch, dass die Daten heute alle zentral bei einer Handvoll Unternehmen gesammelt werden, das gefalle ihm nicht und er sei mit dafür verantwortlich. So schreibt er in seinem Tweet vom 2. April :

Was genau sagt er? Jack Dorsey hatte Ende Dezember seinen Austritt aus Twitter angekündigt. In einem Tweet vom 2. April erklärte er, dass es in der Vergangenheit viele spannende Entwicklungen und Errungenschaften im Internet gegeben habe.

Insert

You are going to send email to