Großer Sponsor war jahrelang überall auf Twitch zusehen, zog sich nach Shitstorm zurück, kommt jetzt wieder

Jahrelang war Ankerkraut eine wichtige Marke für Influencer auf Twitch. Als großer Werbepartner hatten viele Streamer und Content Creator eine Kooperation mit der Marke. Jetzt könnte das wieder so werden.

Was ist Ankerkraut? Ankerkraut ist ein Start-up-Unternehmen aus Deutschland. Statt einfacher Gewürze setzt die Marke auf besondere Designs und Gewürz-Mixturen, die für bestimmte Gerichte gedacht sind.

Das Konzept besteht darin: Ihr wollt eine Pizza würzen? Nehmt Pizza-Gewürz. Ihr wollt Pommes würzen? Ankerkraut hat Pommesgewürz parat. Spätestens seit dem Erfolg in der Vox-Show „Die Höhle der Löwen“ im Jahr 2016 geht das Unternehmen durch die Decke. Doch 2022 änderte sich alles.

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Ankerkraut wird Nestlé

Wie kam der Erfolg ins Straucheln? Die Gründer entschieden sich 2022, ein Investment von Nestlé anzunehmen. Das Problem: Ankerkraut hatte bei seinem Marketing stark auf Influencer gesetzt, deren Meinung eng mit der Marke zusammenhing.

Den neuen Geschäftsabschnitt wollten diese jedoch nicht mitmachen. Die Angst, nachgesagt zu bekommen, man würde sich von Nestlé sponsern lassen, wollten viele Influencer nicht. Entsprechend sagten sich die Influencer vom langjährigen Partner Ankerkraut los, der obendrein noch einen Shitstorm erntete.

Seitdem wurde es ruhig um die Marke. Zwar wurde der Verkauf längst nicht eingestellt, das Influencer-Marketing ging jedoch spürbar zurück. Doch das könnte sich jetzt ändern.

Was wurde aus der Zusammenarbeit? Die Gründer von Ankerkraut verkündeten nun auf X.com, dass sie zum ersten Mal seit 2016 ganz ohne Investoren dastehen. Die Gründer Anne und Stefan Lemcke kauften alle Anteile zurück und besitzen wieder 100 % am Unternehmen.

Das macht den Weg frei für neue Kooperationen mit bekannten Streamern und Content Creatoren, die Ankerkraut schließlich nicht wegen der Produkte, sondern wegen des Investments von Nestlé boykottiert hatten.

So reagierten auch erste Streamer bereits positiv auf die Neuaufstellung im Unternehmen auf X.com. Streamerin SmashLunatic schreibt dort: Ok, lass wieder zusammenarbeiten , auch Asleyia zeigt auf X.com Interesse.

Als Zuschauer darf man sich wohl wieder darauf einstellen, Ankerkraut in vielen Streams und Videos als Sponsor zu sehen und diesmal ganz ohne Nestlé.

Dass die Gründer von Ankerkraut aus eigener Tasche die Anteile zurückgekauft haben und ihr Unternehmen fortan selbst wieder vollständig alleine leiten, gefällt den Streamern und Zuschauern. Manch einer wird die Zusammenarbeit aber wohl so schnell nicht vergessen wollen. Wie die Reaktionen der Streamer waren, als Nestlé einstieg, erfahrt ihr hier: Kontroverser Konzern Nestlé kauft Ankerkraut – Dutzende Twitch-Streamer beenden die Zusammenarbeit