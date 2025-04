„Sitze an Bord der Enterprise“ – Gronkh erklärt auf Twitch, warum er ganz dringend 8 Bildschirme braucht

Ich habe in 5 Tagen 35 Stunden in ein Warhammer-Spiel auf Steam gesteckt – Das macht es so gut

Neuling will wissen, was passiert, wenn man in Warhammer 40.000 stirbt, bekommt ausführliche Antworten

Wie viel der Spaß gekostet hat, kann Gronkh gar nicht so genau sagen – das habe sich über die Jahre so angesammelt. Aber immerhin: Er mache das ja auch beruflich.

Das Streaming-Setup in all seiner Pracht seht ihr hier:

Was hat Gronkh für ein Setup? Im Stream vom 23. März 2025 erwähnte Gronkh geradezu beiläufig, dass er in seiner „Kommando-Zentrale“ von 8 Bildschirmen umgeben sei. Er säße quasi an Bord der Enterprise, so der Streamer. Das Ganze hat jedoch einen Sinn.

Erik „Gronk“ Range wurde mit Let’s Plays auf YouTube bekannt und ist mittlerweile einer der größten Streamer im deutschen Twitch . In einem aktuellen Stream zeigte er seine standesgemäße Kommando-Zentrale, die so manch einem Raumschiff Konkurrenz machen kann.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to