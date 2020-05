Granatwerfer in CoD Warzone: Verdammt selten, doch unfassbar stark

Der Granatwerfer in Call of Duty: Warzone gehört wohl zu den seltensten Waffen überhaupt. Ein Clip zeigt jetzt, wie stark diese Waffe ist und weshalb sie ganze Runden entscheiden kann.

Das ist der Granatwerfer: Viele Spieler dürften diese Waffe noch gar nicht oder nur wenige Male in der Warzone gesehen haben. Sie verschießt schnell hintereinander mehrere Granaten und kann dabei ziemlich tödlich sein.

Mit einer sehr geringen Chance kriegt ihr den starken Werfer aus Kisten in und durch seine hohe Feuerrate kann er eine starke Hilfe bei jeglicher Art von Problemen in dem Battle Royale sein. Ein Clip zeigt jetzt, wie stark das Gerät wirklich ist.

Clip zeigt, der Granatenwerfer ist ein Monster in der Warzone

Das ist das Video: Über 5.000 Upvotes hat der Clip bereits, der die ganze Stärke des Granatwerfers zeigt:

Im Clip schaltet der Spieler gleich mehrere Teams nur mit dem Granatwerfer aus. Wenig Schuss reichen aus, um haufenweise Spieler zu eliminieren. Sogar ein Fahrzeug schaltet der Granatwerfer mit nur einem Schuss aus.

Was macht den Granatwerfer so stark? Diese Waffe ist deutlich schneller als ein Raketenwerfer und hat ein ähnliches Ausmaß an Schaden. So sprengt der Werfer mit nur einem Schuss alle Spieler in einem kleinen Umkreis weg. Die können oftmals noch nicht mal ihre Waffe ziehen und schon sind sie weggesprengt.

Zusätzlich ist der Granatwerfer auch auf mittlerer Entfernung gut und kann Fahrzeuge ausschalten. Egal ob auf engem Raum oder auf Entfernung – mit dieser Waffe kann man schnell und effektiv Schaden machen. Mehr Infos zu allen Werfern findet ihr hier:

Alle Raketenwerfer im Vergleich und welchen ihr nutzen solltet

Was sagen andere Spieler dazu? Obwohl die Waffe so stark ist, gibt es fast nur positive Kommentare zum Werfer. Er ist eben verdammt selten und deshalb kann er ruhig so stark sein.

So schreibt dclose20111 beispielsweise dazu: „Den Aufwand, den es kostet, einen zu finden/bekommen, ist die übermächtige Stärke absolut wert. Ich würde mich nicht beschweren, wenn ich davon den Hintern versohlt bekomme, weil ich die Chance kenne, tatsächlich einen zu finden.

SatinyMorpheus schreibt dazu, dass er nur 6 Stück in insgesamt 1700 Matches gefunden hat. Die Chance auf die mächtige Waffe ist also ziemlich gering.

Welche Waffen sollte man sonst nutzen? Die Anzahl der verfügbaren Waffen in Warzone ist lang. Wir haben eine Liste mit den besten Waffen für eure persönlichen Loadouts zusammengestellt.

Es gibt aber auch unterschätzte Waffen, die schlussendlich doch ziemlich stark sind. Wir haben euch 3 unterschätzte Waffen vorgestellt, die man normalerweise eher liegen lassen würde, doch die eigentlich verdammt stark sind. So könnt ihr eure Gegner überraschen.