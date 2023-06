Google lässt alle Kontakte auf eurem Handy verschwinden, wenn ihr eine bestimmte Funktion nicht aktiviert

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Einige Hersteller bieten aber auch ihre eigenen Optionen an, um Kontakte zu sichern. Samsung etwa bietet an, eure Kontakte über euer Samsung-Konto zu speichern. Auch hier landen die Daten dann auf einem Server.

Insert

You are going to send email to