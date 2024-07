Die Gen Z konnte sich jahrelang nichts Besseres als Google und Apple vorstellen – Heute will dort kaum noch wer arbeiten

Neues Update von No Man’s Sky erinnert an Helldivers 2

Wie sehen die Umfragewerte aus? Doch 2024 sieht es anders aus: Alle großen Tech-Unternehmen, von Google bis Microsoft, fallen hinter die Mayo Clinic, das St. Jude Children’s Research Hospital oder den öffentlichen Gesundheitsdienst zurück. Sogar die NASA und das FBI rangieren höher als jedes andere große Unternehmen des Silicon Valley, was seit Jahren nicht mehr der Fall war. Die gesamte Umfrage findet ihr als PDF-Datei direkt bei NSHS.org . Die aktuellen Top-10 sind (die Platzierung von 2022 in Klammern dahinter):

Wie sah das Ranking bisher aus? In der letzten Survey (2022) gehörten Spotify, Google oder Amazon noch zu den 5 Unternehmen, die von diesen zukünftigen Mitgliedern des Arbeitsmarktes am meisten gewünscht wurden. Davon berichten die Kollegen von 3Djuegos.com .

Woher stammen die Zahlen? Alle zwei Jahre befragt die “National Society of High School Scholars” ihre Mitglieder, wie sie ihre künftigen Berufsaussichten einschätzen. Bei den Umfragen nehmen mehr als 10.000 Personen teil. Aus den gesammelten Daten erstellt man jedes Mal eine Rangliste der Unternehmen, für die die Schüler am liebsten arbeiten würden.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to