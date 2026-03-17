Neue Mittelalter-Simulation startet stark auf Steam: „Als würde man RimWorld spielen, nur mit mehr Stöcken und wütenden Bettlern“

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2 Min. Karsten Scholz 0 Kommentare Lesezeichen
Neue Mittelalter-Simulation startet stark auf Steam: „Als würde man RimWorld spielen, nur mit mehr Stöcken und wütenden Bettlern“

Nach einer verheerenden Apokalypse eine neue Zivilisation aufzubauen, darum geht’s in einem neuen Spiel auf Steam. Vieles erinnert sofort an den Indie-Hit RimWorld. Die Käufer zeigen sich begeistert.

Was ist das für ein Spiel? Going Medieval ist von Entwickler Foxy Voxel sowie Publisher Mythwright und am 17. März 2026 aus dem Early Access auf Steam in den finalen Release gewechselt. Euch erwartet eine Siedlungssimulation, in der ihr nach einer Apokalypse eure eigene Burg errichten und verwalten müsst.

Die Kern-Features von Going Medieval lesen sich dabei wie folgt:

  • Nutzt 3D-Geländewerkzeuge, um die perfekte Festung zu erschaffen – von weitläufigen, mehrstöckigen Festungen bis hin zu verwinkelten unterirdischen Höhlen.
  • Baut, möbliert und dekoriert eure Kammern, Werkstätten, Kapellen, Bibliotheken und vieles mehr, indem ihr Stein, Lehm und andere gesammelte Materialien verwendet.
  • Verwaltet eine Ansammlung aus individuellen Siedlern, die eigene Persönlichkeiten und Bedürfnisse haben.
  • Errichtet undurchdringliche Verteidigungsanlagen und stellt Fallen gegen unerbittliche Wellen von Plünderern auf.
  • Erforscht und stellt mittelalterliche Technik her, rüstet eure Siedler aus und befehligt sie im Kampf.

Wer möchte, kann sich zudem in einer zufällig generierten Sandbox-Karte austoben oder mit Mods seine Spielerfahrung verändern. Auf Steam kommt der Mix super an. Von bisher 15.692 Rezensionen fallen 89 Prozent positiv aus. Wer die aktuell knapp 24 Euro nicht ausgeben möchte, kann sich in einer kostenlosen Demo einen Ersteindruck holen.

Going Medieval: Launch-Trailer stimmt auf den finalen Release der Mittelalter-Apokalypse ein
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Große Fußstapfen, spürbare Begeisterung

Was schreibt die Community? Mit Blick auf die vielen positiven Rezensionen verwundert es nicht, dass Going Medieval viel Lob kassiert. Viele Spieler feiern dabei vor allem die Ähnlichkeiten mit RimWorld, das mit 97 Prozent zu den am besten bewerteten Spielen auf Steam gehört. Aber auch der Name Stronghold fällt immer wieder.

  • Lanfear LP schreibt etwa auf Steam: „Als großer Rimworld-Fan habe ich sehr viel Spaß mit diesem Spiel, da es viele tolle Elemente aus Rimworld übernommen hat. Zudem gefällt mir das Mittelalter-Setting sehr gut, da es das Bauen einer eigenen Festung ermöglicht, die den Angriffen der Feinde standhalten muss.“
  • Optical feiert auf Steam: „Es ist, als würde man RimWorld wieder zum ersten Mal spielen, nur mit mehr Stöcken und wütenden Bettlern.“
  • Arcureid fasst auf Steam zusammen: „Ein Stronghold mit mehr Details und Fokus auf Aufbau? Warum nicht!“

Wenn etwas kritisiert wird, dann die eine oder andere fehlende Komfortfunktion, die man beispielsweise aus dem großen Vorbild RimWorld kennt, sowie die teils selbstzerstörerische KI der Dorfbewohner.

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Wie sieht es aus: Habt ihr Going Medieval im Zuge der Early-Access-Phase oder zum finalen Release gespielt? Wie hat euch die geistige Mittelalter-Adaption von RimWorld gefallen? Verratet es in den Kommentaren. Wer eine weitere Spiele-Empfehlung auf Steam sucht, wird hier fündig: Ein neues Spiel auf Steam fesselt mich mit genau dem, was ich im Pferde-Genre nicht erwartet habe: Grind, schlimmer als in Diablo

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