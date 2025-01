Ich habe eine Tastatur für 220 Euro von Glorious getestet und damit zu Spielen fühlt sich fast wie Cheaten an

Glorious hat mit der GMMK3-Reihe eine neue Tastatur auf den Markt gebracht. MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann hat das 75-%-Modell getestet und erklärt, ob sich der Kauf wirklich lohnt. Vor allem die hohe Lautstärke kann ihn nicht wirklich überzeugen. Auf der anderen Seite habt ihr mit bestimmten Features einen echten Vorteil gegenüber anderen Spielern.

Mit der GMMK3-Reihe hat Glorious seine erste Tastatur-Reihe mit Hall-Effect-Switches vorgestellt. Dafür steht auch das “HE” im Namen der HE-Modelle. Glorious setzt bei seiner neuen Reihe vor allem auf Modularität: Das heißt, ihr könnt so ziemlich jedes Bauteil der Tastatur demontieren und durch ein anderes ersetzen. Also mehr oder weniger eine fertige Custom-Tastatur.

Doch das Highlight der Tastatur sind die Hall-Effect-Switches, denn die lassen sich extrem fein einstellen. Das bringt auch beim Gaming handfeste Vorteile, wie ich beim Testen der GMMK3 HE (75 %) feststellen musste. Im folgenden Artikel erkläre ich, was ihr für den Preis von 219,99 Euro bekommt und warum die HE-Switches so gut sind.

Test im Überblick

Wer hat da getestet? Ich bin Tech Editor auf MeinMMO und habe ein Faible für Peripherie und teste Mäuse, Tastaturen und Gaming-Headsets. Insbesondere Gaming-Mäuse gehören zu meinen absoluten Favoriten. Neben der PS5 spiele ich auch an meinem Steam Deck. Transparenzhinweis: Das Modell wurde uns vom Hersteller für einen Test zur Verfügung gestellt. Benedikt Schlotmann

Hardware-Redakteur MeinMMO

Technische Details Hier findet ihr die technischen Details der als Tabelle (zum Ausklappen klicken): Design/Interface Kabelgebunden, 75-%-Design Tastenart magnetische, lineare Switches (Glorious Fox HE) im deutschen Layout; PBT-Tastenkappen programmierbare Tasten Ja Beleuchtung Ja Kompatibilität PC, Mac (mit Ersatztasten für Mac) Lieferumfang Tastatur, USB-Kabel, Handbuch, Ersatz-Switches, Werkzeug für die (De-)Montage der Switches und Tastenkappen. Besonderheiten TKL-Design mit dediziertem Drehknopf. Preis (UVP) 219,99 Euro

Lieferumfang, Design und Aufbau

Wie sieht der Lieferumfang aus? In der Schachtel befindet sich neben der Tastatur noch reichlich Zubehör, mit dem ihr eure gekaufte Tastatur anpassen könnt. Dazu gehören neben Schraubendreher, Schrauben und Abstandshaltern auch ein paar Ersatztasten und ein paar Test-Switches verschiedener Farbtypen.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Für einen kurzen Test ist das praktisch, für einen Einbau zu wenig. Auf der anderen Seite habt ihr euch in der Regel bereits beim Kauf für ein Set Switches entschieden, welches unter den Tasten liegt. Ein paar Ersatz-Switches mit dem gleichen Typ, wie die schon verbauten Switches, hätte ich im Falle eines Defekts sinnvoller gefunden.

Glorious GMMK3 HE, Ansicht von oben. Die Tastatur sieht auf den ersten Blick zurückhaltend aus.

Wie ist die Tastatur aufgebaut? Die Tastatur bietet euch ein offizielles 75-%-Profil an. Das heißt, die Pfeiltasten liegen direkt unterhalb der Entertaste und sind damit leicht in den Hauptkorpus eingerutscht. Das Gleiche gilt für eine handvoll Sondertasten. Die Funktionstasten (F1 – F12) sind ebenfalls vorhanden, ein Nummernblock fehlt jedoch.

Oben rechts befindet sich ein sogenannter “Knot”, den man drehen kann, um in der Grundeinstellung die Lautstärke zu verändern oder mit einem Druck vollständig abzuschalten.

Wie sieht die Tastatur aus? Die Tastatur kommt in einem weißen Design mit weißen Tastenkappen. Die Tastatur gibt es aber auch in Schwarz. Grundsätzlich könnt ihr die Tastatur aber auch mit anderen Tastenkappen ausstatten und damit das Design ändern.

Verarbeitung

Die Tastatur setzt auf einen Plastikkorpus und wirkt damit auf den ersten Blick weniger wertig als die Akko Mod007B-HE (zum Test), die auf Aluminium setzt und gut 2 Kilogramm wiegt. Auf der anderen Seite bleibt das Gewicht der Glorious-Tastatur dafür auch knapp unter 1 Kg. Bei der Schalterplatte setzt Glorious hingegen auf Aluminium. Für rund 20 Euro mehr Akko Mod007B-HE aber die bedeutend wertigere Verarbeitung.

Der interessanteste Punkt ist jedoch die Modularität, mit der Glorious auch aktiv wirbt. Dank der Modularität lassen sich (fast) alle Komponenten der Tastatur abnehmen und durch andere ersetzen. Selbst das Dämm- und Dichtungssystem lässt sich wechseln. Dann wird es aber schnell unübersichtlich und fummelig.

Glorious GMMK3 HE, Seitenansicht von rechts.

Software

Bei der Software setzt Glorious auf die Software “Glorious Core.” Die Software ist ein echter Brocken und ihr müsst erst einmal knapp 500 MB herunterladen. Anschließend benötigt die Installation noch einmal 1 GB auf eurer Festplatte oder SSD.

Auf der anderen Seite, und das hat mich beim Testen überrascht, benötigt die Software nur schlanke 20 bis 30 MB Arbeitsspeicher. Das ist im Vergleich zu anderen Herstellern (Logitech, Razer und Corsair) fast nichts und vor allem fast schon absurd im Vergleich zur riesigen Größe der Software.

Ebenfalls gut: So ziemlich alle Features lassen sich auch ohne Login oder Konto nutzen. Ausnahme sind Cloud-Profile, für die ihr eine “Glorious ID” benötigt.

Glorious GMMK3 HE Software 01

Ergonomie

Die Tastatur ist durch das kleine Design (75 %) ergonomischer als große Tastaturen, die den ganzen Schreibtisch ausfüllen. Denn für euren “Mausarm” habt ihr auf dem Tisch mit einer kleinen Tastatur mehr Platz.

In der Grundausstattung ist die Tastatur jedoch überraschend hoch: Die niedrigste Stelle des Korpus ganz vorne liegt bei 2 Zentimetern, inklusive Leertaste sind es dann schon 3,5 Zentimeter. Eine Handballenauflage ist nicht im Lieferumfang enthalten, kann man sich aber vom Hersteller für rund 25 Euro nachkaufen. Ich selbst habe mir eine Handballenauflage aus Bambus gekauft, damit fühlt sich die Tastenhöhe der GMMK 3 angenehmer an.

Glorious GMMK3 HE, rechte Seite mit Höhenprofil.

Die Tasten

Unter den Tastenkappen der Tastatur liegen “Glorious Fox HE”-Switches. Hierbei handelt es sich um Hall-Effect-Switches. Magnetische Schalter gelten als derzeit schnellste Switches, die ihr in einer Tastatur verwenden könnt.

Hinzu kommt: Ihr könnt die Aktivierung jeder einzelnen Taste auf eure Bedürfnisse anpassen. Die Einstellungen gehen von 0,1 mm bis 4,0 mm. Das ist in der Regel das, was auch andere Hersteller von HE-Switches anbieten, etwa Akko oder SteelSeries.

Glorious GMMK3 HE Nahansicht mit Switches und Tastenkappen.

Am Anfang fühlt sich das gewöhnungsbedürftig an, wenn ihr die Tasten manuell unterschiedlich einstellt, verschafft euch aber einen Geschwindigkeitsvorteil. Legt ihr etwa eine Spezialfähigkeit auf die Taste “Q” und stellt diese auf 0,1 mm ein, dann wird die Taste bereits bei einer einfachen Berührung ausgelöst.

Was sind magnetische oder Hall-Effect-Switches?

„Die Gaming-Tastatur trägt im Namen das Kürzel “HE”, welches für Hall Effect steht. Magnetische Switches haben gleich mehrere Vorteile für Spieler: Magnetische Schalter sind haltbarer, weil es keinen physischen Kontakt zwischen der Tastenkappe und dem Schalter gibt. Das Ergebnis ist eine geringere Abnutzung, was zu einer längeren Lebensdauer und geringerer Verschmutzung führt, da es kein physisches Element gibt.

Zusätzlich bieten magnetische Schalter einen enormen Geschwindigkeitsvorteil im Vergleich zu mechanischen Schaltern. Das ist vor allem bei Spielen, wo es auf Geschwindigkeit ankommt, ein wichtiger Punkt.

Hall-Effekt-Schalter haben in der Regel einen individuell anpassbaren Hubweg und sind beim Tippen sanfter und leiser als mechanische Schalter.

Warum fühlt sich das fast wie Cheaten an? Ihr könnt eure Tasten so fein einstellen, dass eure Reaktionsgeschwindigkeit bedeutend schneller ist als bei anderen Spielern. Wenn man die Tasten nur noch 0,1 mm tief eindrücken muss, dann ist das einfach schneller, als wenn man die Taste ganz eindrücken muss.

Am Anfang ist das gewöhnungsbedürftig, weil man Tasten auch gern einmal zu früh auslöst. Das ist mir im Alltag oft genug passiert, dass ich etwa eine ultimative Fähigkeit ins Nichts gezündet habe, weil ich die Taste zu fein eingestellt habe. Sobald man sich jedoch dran gewöhnt hat, ist man deutlich schneller unterwegs, sei es mit Bewegungen oder mit Fähigkeiten im Spiel.

Über die Software lassen sich entweder alle Tasten oder einzelne Tasten anpssen. Hier lassen sich auch “Rapid Trigger” aktivieren. Dahinter steckt ein verdammt spaßiges, aber auch umstrittenes Feature.

Im gleichen Zusammenhang muss ich auch die “Rapid Trigger”-Funktion nennen. Mit „Rapid Trigger“ lässt sich der Bestätigungspunkt jeder Taste dynamisch anpassen. Im Gegensatz wird jede noch so kleine Bewegung registriert. Das hat den Vorteil, wenn man Tasten sehr schnell drücken muss. Etwa beim „Strafing“ in Counter-Strike.

Die Diskussion ist auch nicht völlig neu unter Spielern, ob Tastaturen Spieler “zu gut” machen können. Das ging sogar soweit, dass bestimmte Tastatur-Features wie Rapid-Trigger in bestimmten Shootern bereits gebannt worden sind. Denn damit hat man tendenziell einen Vorteil gegenüber anderer Spieler, die nicht auf so moderne Hardware setzen.

Man muss aber einschränken: Ich bin kein Profi, wenn es um Shooter oder andere Gernres geht. Daher halten sich meine spielerischen Vorteile auch in Grenzen. In den Händen eines Profis dürfte diese Tastatur ihr Potential noch viel stärker ausspielen.

Wie laut ist die Tastatur? Die Switches selbst (in meinem Fall Glorious Fox HE) sind absolut leise und nicht zu hören. Die schalldämpfenden Elemente im Inneren der Tastatur machen also einen guten Job. Um mal einen Vergleich zu bringen: Bei der Akko Mod007B-HE hört ihr bei jedem Anschlag ein klares und deutliches „Klick.“ Bei der Tastatur von Glorious hört ihr nur die Tasten, aber nicht die Switches oder ein magnetisches (Nach-)Klicken.

Dennoch ist die Tastatur an sich alles andere als leise. Man kann jeden Tastenanschlag deutlich akustisch wahrnehmen, die Tasten hören sich fast “klapprig” an.

Richtig laut und unangenehm ist insbesondere die Leertaste. Hier muss ich aber einschränkend ergänzen: Bei anderen Tastaturen ist die Leertaste in der Regel auch der Schwachpunkt, wenn es um Geräusche geht. Wollt ihr die Tastatur im Großraumbüro zum Arbeiten einsetzen, würde ich euch davon eher abraten.

Glorious GMMK3 HE, Detailansicht.

Klangtest: Um euch die Lautstärke der Tastatur einmal zu verdeutlichen, habe ich drei verschiedene Tastaturen einmal beim zügigen Tippen aufgenommen. Insbesondere den Unterschied zwischen GMMK3 und Dark Project Midnight hört man sehr deutlich:

GMMK3 HE 75 %, Switches: Glorious Fox HE (linear, magnetisch):

Tontest Tastatur Glorious GMMK3 HE 75

Dark Project Midnight TKL, Switches: G3MS Zircon (linear, mechanisch):

Tontest Tastatur Dark Project Midnight

Corsair K65 Plus Wireless, Switches: Corsair MLX Red (linear, mechanisch):

Tontest Tastatur Corsair K65 Plus Wireless

Fazit: Gute Gaming-Tastatur für viel zu hohen Preis

Lohnt sich die Tastatur? Mit einer UVP von 219 Euro ist die Gaming-Tastatur nicht gerade günstig, liegt aber im Rahmen anderer Tastaturen mit HE-Technik. Sucht ihr nach einer sehr guten, modularen Tastatur mit reichlich Einstellungsoptionen, dann bekommt ihr mit der Glorious GMMK3 ein sehr gutes Gesamtpaket.

Braucht ihr weder die sehr schnellen Switches noch so umfangreiche Optionen bei der Einstellung eurer Tastatur, dann gibt es für euch bessere und deutlich günstigere Möglichkeiten für eine Gaming-Tastatur.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Welche Alternativen gibt es?

Die Akko Mod007B-HE ist derzeit mein Tipp, wenn sie nicht gerade ausverkauft ist: Top-Verarbeitung, gute Switches und ein leises, knackiges Tippgefühl. Nur die Software ist nicht richtig gut. Der Preis liegt bei rund 240 Euro.

Mit der SteelSeries Apex Pro (TKL) bekommt ihr ebenfalls eine sehr gute Tastatur mit HE-Switches. Die Software ist etwas überfrachtet, dafür bekommt ihr eine gute Akkulaufzeit und ein angenehmes Tippgefühl. Der Preis liegt ebenfalls bei etwa 230 Euro.

Weitere Gaming-Tastaturen: Ihr sucht nach weiteren Empfehlungen im Peripherie-Bereich? Dann schaut doch einmal in folgende Kaufberatung auf MeinMMO. Hier erklären wir euch, welche Tastaturen sich aktuell am meisten lohnen: Die besten Gaming-Tastaturen, die ihr aktuell kaufen könnt