Der Taktik-Shooter Ghost Recon: Breakpoint bekommt ein neues Feature. Das haben sich Fans schon gewünscht, noch bevor das Spiel überhaupt erschienen ist. Das Feature kommt zwar spät, aber allein, dass es kommt, ist richtig gut für Breakpoint.

Was ist das für ein Feature? Es geht um KI-Mitspieler, mit denen ihr euer Team füllen könnt, wenn ihr solo spielt. Das KI-Feature hat Ubisoft auf dem Forward-Event angekündigt, auf dem die Spiele-Firma auch neue Games wie Watch Dogs: Legion gezeigt hat

Insgesamt drei Bots könnt ihr mit dem nächsten Update in eurem Squad haben, die dann euren Befehlen folgen und euch helfen. Die drei kommen mit festen Namen, ihren „Callsigns“: Fury, Fixit und Vasily.

Die KI-Kameraden kommen sogar mit eigenen Hintergrund-Storys.

Die Funktion ist immer dann verfügbar, wenn ihr solo im regulären, im Immersive- oder im Custom-Modus spielt und lässt sich nach Belieben aktivieren oder deaktivieren. Ihr habt über die Option die Möglichkeit, entweder zu viert im Squad oder als einsamer Wolf zu zocken.

Wann kommen KI-Mitspieler? Bereits mit dem nächsten Title-Update 2.1 am Mittwoch, den 15. Juli, könnt ihr die KI-Mitspieler in Breakpoint einsetzen.

KI-Kameraden: Endlich gemeinsam zocken – sogar alleine

Wie funktioniert das Feature? Die drei Bots könnt ihr nach Belieben visuell anpassen. Euch stehen Optionen zur Verfügung wie Geschlecht, Frisur, Tattoos und mehr. Das Aussehen hat keinen Einfluss auf ihre Leistung.

Die KI-Spieler folgen dabei sämtlichen eurer Befehle und können mit beliebigen Primärwaffen ausgerüstet werden. Nur ihre Sekundärwaffe ist stets ein festgelegtes Sturmgewehr, da sie dieses für das Sync-Shot-Feature benötigen. Standardmäßig tragen sie Folgendes:

Fury: Primär: Vector, Sekundär: 553

Fixit: Primär: M4, Sekundär: 805 Bren

Vasily: Prmär: Scorpio, Sekundär: 416

Eure Teamkameraden können euch sogar einmalig wiederbeleben. Die Fähigkeit lädt sich wieder auf, wenn ihr im Camp rastet.

Ihr könnt ihnen Befehle erteilen wie, an einen bestimmten Punkt zu gehen oder euch zu folgen. Der neuste Befehlt gilt grundsätzlich, ihr könnt also versehentlich gegebene Befehle widerrufen. Dabei folgen die Bots ebenfalls eurer Vorgehensweise und brechen beispielsweise niemals eure Tarnung. Hat ein Gegner euch noch nicht entdeckt, sorgen auch die Bots nicht dafür, dass das passiert.

Wie gut sie sind und wie sie sich verhalten, hängt allerdings mitunter davon ab, welche Waffen ihr ihnen in die Hand drückt. Die Waffengattung der Primärwaffe bestimmt etwa:

die Distanz, auf die sie agieren (etwa größere Distanz mit einem Scharfschützengewehr ausgerüstet)

den ausgeteilten Schaden

die Feuerrate

Schussmuster, etwa Einzelschuss, Salve oder Dauerfeuer

das Nachlade-Muster

In einem Video zeigt Ubisoft, wie die neuen KI-Kameraden genau funktionieren:

Warum ist das so wichtig? Das Fehlen von KI-Mitspielern ist einer der größten Kritikpunkte, die sich Breakpoint zu seinem Release anhören musste. Das Spiel hat mit einem schwachen Release gekämpft und erhielt miese Scores der Spieler.

Besonders im Vergleich zum direkten Vorgänger Wildlands haben Fans der Ghost-Recon-Reihe Schwächen darin gesehen, dass beliebte Features wie eben die KI-Mitspieler fehlen.

Nach der Beta: Breakpoint ist laut Fans ein gutes Spiel, aber schlechtes Ghost Recon

Breakpoint hat sich damit als relativ starker Flop entpuppt, der zu seinem Release nicht überzeugen konnte und viel Nacharbeit benötigt. Diese liefert Ubisoft aber nun dauerhaft nach, unter anderem mit dem neuen KI-Feature, mit dem noch weitere Vorteile aus dem Vorgänger kommen.

Sync-Shots: Bis zu sieben Kills auf einmal

Spielt ihr mit KI-Mitspielern in einem Squad, werdet ihr wieder die Möglichkeit haben, eure Schüsse mit ihnen abzustimmen. Das ist etwas, was in Wildlands schon gut ankam und sogar recht wichtig war.

Da ihr als Ghost oft alleine oder mit einer kleinen Gruppe gegen viele Gegner kämpfen müsst, ist es wichtig, dass diese euch nicht bemerken. Dabei helfen die „Sync-Shots“, mit denen ihr Ziele markiert, die dann auf euer Signal hin simultan ausgeschaltet werden.

In Breakpoint war das bisher so nicht möglich, wird es aber wieder. Ihr könnt bis zu sieben Ziele markieren: vier, die ihr und eure Bots töten und drei weitere, die eure Drohne ausschalten wird. Dadurch könnt ihr selbst schwer bewachte Bereiche unbemerkt räumen.

Das neue Event „Widerstand“ startet ebenfalls bald.

Wer sich das live ansehen will, der kann Breakpoint vom 16. bis zum 19. Juli kostenlos spielen, denn in dieser Zeit bietet Ubisoft euch das Spiel zum Testen an. Am 16. Juli startet zudem das neue Live-Event „Widerstand“, bei dem ihr zusammen mit den Rebellen gegnerische Truppen angreift.

Gefällt euch Breakpoint und wollt ihr es weiterspielen, aber könnt mit den Features sonst nicht viel anfangen, macht es einfach wie MeinMMO-Autor Maik Schneider. Der spielt Breakpoint einfach als Rollenspiel und hat so seinen Spaß.