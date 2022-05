Gewinnt sofort einen Beta-Key zu Dysterra, dem neuen Shooter auf Steam

Die Verlosung endet spätestens am 17. Mai, gleichzeitig mit dem Ende der Closed Beta. Oder sobald alle Keys verschickt wurden. Greift also zu, solange der Vorrat reicht.

So könnt ihr teilnehmen: Um an der Verlosung teilnehmen zu können, braucht ihr zunächst einen MeinMMO-Account. Loggt euch damit ein, ladet die Seite erneut und weiter unten wird ein neues Fenster erscheinen.

Die Beta endet am 17. Mai, ihr habt also satte 2 Wochen Zeit, um den Shooter ausführlich zu testen.

Insert

You are going to send email to