Eine legendäre Sitcom überzeugt sogar Ober-Nerd George R. R. Martin: „Für alle, die Fernsehen lieben“

George R.R. Martin ist als großer Nerd bekannt und hat verraten, welche Serie ihm besonders am Herzen liegt. Die Antwort überrascht keineswegs, auch wenn sie mit Game of Thrones herzlich wenig zu tun hat.

George R.R. Martin liebt Fantasy-Literatur, das ist kein Geheimnis. Vor allem um seine Bewunderung für die Arbeit von J.R.R. Tolkien und dessen Epos Herr der Ringe macht er keinen Hehl.

Der Schriftsteller kann sich jedoch auch für Serien begeistern. In einem Interview mit der New York Times verriet er, dass er gute Serien sehr schätze und nannte einen seiner Favoriten aus dem Genre Comedy.

Humorvoll geht es auch in der letzten Serie aus dem Universum von George R.R. Martin zu – seht hier den Trailer zu A Knight of the Seven Kingdoms:

Video starten A Knight of the Seven Kingdoms zeigt im finalen Trailer, dass man mehr Humor erwarten kann als bei Game of Thrones Autoplay

Ein Nerd liebt Nerds

Welche Serie mag Martin am liebsten? Zum Zeitpunkt des Interviews im Jahr 2018 nannte der Autor The Big Bang Theory als seine liebste Comedy-Show.

Was das Genre betrifft, hat die Serie der Schöpfer Chuck Lorre und Bill Prady zwar wenig mit Fantasy oder düsteren Epen zu tun, aber da es sich bei den Hauptfiguren um Nerds handelt, passt die Wahl wunderbar.

In der Serie wird sogar mehrmals auf Game of Thrones und dessen Erfinder verwiesen. Leider gab es nie einen Gastauftritt von George R.R. Martin. Dass er sich aber gut mit Sheldon und Co. identifizieren kann, liegt nahe.

Immerhin begeistert er sich ähnlich wie sie für klassische Nerd-Themen. Martin zeigt sich generell angetan von der modernen Serien-Landschaft, sieht aber ein kleines Problem dabei:

Es gibt wirklich mehr gute Fernsehserien, als man sich anschauen kann. Und oft, wenn ich sie entdecke, wurden sie schon abgesetzt, weil wir sie so schnell durchschauen. Aber für alle, die Fernsehen lieben, ist das eine großartige Zeit. George R.R. Martin

Im Fall von The Big Bang Theory lief die Serie zwischen 2007 und 2019 in 12 Staffeln. Zum Zeitpunkt des Interviews war sie also noch nicht beendet. Wie der Autor über das Ende der Serie denkt, wissen wir leider nicht.

Der Grund für das Ende liegt übrigens an der Entscheidung des Hauptdarstellers Jim Parsons, sich neuen Projekten zuzuwenden (via Entertainment Weekly). Der Rest des Casts schloss sich ihm an. The Big Bang Theory wurde also nicht einfach abgesetzt, weil etwa die Quoten oder Reviews nicht mehr gestimmt haben.

George R.R. Martin schaut also gerne verschiedene Serien, was womöglich einige Fans seiner Bücher die Augenbrauen heben lässt. Immerhin warten sie seit Jahren auf den sechsten Band der populären Reihe „Das Lied von Eis und Feuer“, auf der Game of Thrones basiert. Andere Erklärungen findet ihr hier: 5 Projekte, an denen George R.R. Martin in den letzten 15 Jahren gearbeitet hat, statt sein verdammtes Buch fertig zu schreiben