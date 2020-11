Genshin Impact: Guide zu allen Aussichtspunkten

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Mit dem Erscheinen von Patch 1.1 in Genshin Impact ist es möglich viele Aussichtspunkte überall in der Welt von Teyvat zu entdecken. Sammler müssen alle von ihnen finden, um das Geografie-Archiv zu vervollständigen.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 6 − = null

Insert

You are going to send email to