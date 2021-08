Das Tower-Defense Event „Theater der Vorrichtungen“ („Theater Mechanicus“) findet seinen Weg zurück ins Spiel von Genshin Impact. MeinMMO zeigt euch, wie ihr alle Stages ohne Schwierigkeiten bewältigen könnt und wie das Event funktioniert.

Wie finde ich das Event? Alteingesessene Spieler erinnern sich sicher an das Tower-Defense Game in Liyue. Diesmal ist es in Inazuma bei Komakata zu finden. Sie befindet sich direkt in der Hauptstadt in der Nähe der Schmiede. Um daran teilnehmen zu können, müsst ihr Abenteuerstufe 30 erreicht und die Quest „Die Flucht von Ritou“ abgeschlossen haben. Außerdem könnt ihr das Spiel auch mit einem eurer Freunde im Koop-Modus spielen.

Hier findet ihr eine Übersicht dessen, was euch in diesem Guide erwartet. Klickt einfach auf den jeweiligen Titel, damit ihr zu der Passage kommt, die euch interessiert.

Achtung: Die Stages 7 bis 10 sind noch nicht im Spiel verfügbar. Wir aktualisieren den Guide, sobald wir sie spielen können.

„Vermisste Schätze“-Event in Genshin Impact – Alle „Besonderer Schatz“-Lösungen und Schatzzonen

Wichtige Informationen vor einer Partie

Bevor ihr in eine Partie einsteigt, gibt es wichtige Dinge zu wissen. Dies gilt auch für diejenigen unter euch, die das alte Event kennen, denn das Jetzige weicht stark von dem Vorherigen ab.

Die Stufen der Vorrichtungen könnt ihr, im Gegensatz zum Vorgänger, außerhalb einer Partie nicht steigern.

Nur die Theaterstufe (Theatertaktik) bringt Boni für euch. Je höher die Theatertaktik ist, desto mehr Stäbchen, Glück und Vorrichtungspunkte erhaltet ihr

Es gibt vier verschiedene Arten von erstaunlichen Stäbchen, die ihr während einer Partie ziehen könnt: Glücksstäbchen: Bringen Vorrichtungen Boni und werten sie auf Wunderstäbchen (ab Theatertaktik: Stufe 4): Bringen Boni für euch Tapferkeitsstäbchen: Stärken die Gegner, aber ihr erhaltet mehr Vorrichtungspunkte, wenn ihr solch einen Gegner besiegt Tückisches Stäbchen: Glück basierend. Es kostet zwar weniger, aber kann negative Effekte herbeiführen, wie zum Beispiel: Zerstört eine zufällige Vorrichtung, das gekaufte tückische Stäbchen hat keinen Effekt, verringert die Angriffsstufe des Vorrichtungsturms (…)

Ihr könnt keine Elementarenergie ansammeln und Spezialfähigkeiten wirken, nur die Elementarfähigkeit und normale Angriffe sind verfügbar

Eure Charaktere können Feinden keinen Schaden zufügen, jedoch Schilde zerstören

Zu Anfang und zwischen den Runden wird euch mit einem leuchtenden Pfad gezeigt, welchen Weg die Gegner nehmen werden

Die Macht der Glücksstäbchen

Warum sind diese Stäbchen so wichtig? Die Vorrichtungen allein werden euch nicht den Sieg nach Hause holen. Es ist angebracht, nicht nur viele Vorrichtungen auf dem Feld zu besitzen, sondern auch die Vorhandenen aufzuwerten. Besonders, wenn ihr ein Glücksstäbchen zieht, welches 1500 Vorrichtungspunkte kostet. Dies sind oft die Stärksten von allen und es lohnt sich eines davon zu holen, statt drei neue Vorrichtungen zu bauen.

Ein Glücksstäbchen betrifft immer ein Element, welches für alle Vorrichtungen dieses Element-Typs steht. So kann es besser sein, wenn ihr euch auf zwei bis drei bestimmte Elemente fokussiert und diese immer weiter aufwertet. Die gleichen Stäbchen können mehrere Male erworben werden. Sobald ihr das tut, wertet ihr damit den vorherigen Effekt auf. Zum Beispiel:

Stäbchen, die die Angriffsstufe erhöhen, geben pro neuem gezogenen Stäbchen 2000 Angriff dazu

Jedes Stäbchen, das einen Elementarkundebonus aufweist, erhöht diesen jedes Mal um 75 Punkte

1500-Vorrichtungspunkte-Stäbchen haben einen Bonus von 100 %. Kauft ihr es noch einmal, erhaltet ihr erneut 100 % obendrauf

Alle Stäbchen-Effekte könnt ihr im Event-Tab unter „Aktionsdetails“ nachlesen

Nehmt euch Zeit die Effekte der einzelnen Stäbchen, während der Partie, zu lesen. Wenn ihr die Taste „T“ drückt, ruft ihr das Stäbchen-Menü auf und könnt oben auf „vorhandene erstaunliche Stäbchen“ wechseln. Dort seht ihr, welche Boni ihr bereits erhalten habt und wie weit sie aufgewertet sind.

Glücksstäbchen 65, 68 und 71 können euch in jeder möglichen Stage von Nutzen sein

Sobald die freien Ziehungen aufgebraucht sind, benutzt lieber eine erneute Ziehung für 50 Vorrichtungspunkte, als eine Aufwertung zu mitzunehmen, von der ihr nichts habt.

Empfohlene Charaktere

Welche Charaktere lohnt es sich mitzunehmen? Es gibt bestimmte Truppenmitglieder, die besonders hilfreich sind und euch mit ihren Elementarfähigkeiten ordentlich unter die Arme greifen können.

Saccharose: Hält Gegner kurzzeitig in Schach und zusammen

Sayu: Für Mobilität und ihre Schwerthiebe

Jean: Ihre Elementarfähigkeit kann genutzt werden, um Gegner anzusaugen und in den Abgrund zu stoßen

Geo Traveler: Die Elementarfähigkeit ist nützlich, damit die Feinde daran gehindert werden, weiterzulaufen

Kazuha: Kann mit seiner Elementarfähigkeit Gegner zusammenhalten und für kurze Zeit aufhalten

Venti: Die Feinde werden mit seiner Elementarfähigkeit in die Luft gewirbelt und kurzzeitig aufgehalten

Fischl: Könnt ihr nutzen, um das Elektro-Element auf Gegnern zu verteilen

Xingqiu / Barbara / Mona: Damit das Hydro-Element auf Feinden angebracht werden kann

Yanfei / Klee / Yoimiya: Verteilen mühelos das Feuer-Element auf Monstern

Ayaka / Kaeya: Um das Kryo-Element auf Gegner zu bringen, könnt ihr die beiden Charaktere benutzen

Besitzt ihr bestimmte Charaktere nicht, ist das kein Problem. Aus eigener Erfahrung kann ich berichten, dass ihr maximal einen Schwertkämpfer benötigt, um die Gegner mit heftigen Schlägen etwas zurückzuschleudern, sobald es brenzlich wird.

Alle Stages und Tipps, um sie zu meistern

1. Stage: „Rastlose Adeptenbrücke“

Tipps für euren möglichen Sieg:

Zu Anfang eine „Bergungsvorrichtung – Wohltätigkeit“ in die Nähe des violetten Tores setzen

Etwas weiter dahinter können Pyro-, Elektro-, Hydro- oder Kryo-Vorrichtungen gesetzt werden, beschränkt euch dabei am besten auf zwei bis maximal drei verschiedene und nehmt die übrigen Vorrichtungspunkte für Glücksstäbchen

Elektro und Pyro, Hydro und Kyro oder Hydro und Elektro bieten sich in dieser Stage in Kombination an

Wenn ihr merkt, dass einzelne Feinde ausreißen, könnt ihr entweder die Brücke mit dem Würfel deaktivieren oder aber die Gegner mit Schwerthieben zurückschleudern oder in den Abgrund befördern. Das klappt vor allem bei den Hydro-Samachurlen super

Welche Gegner können in dieser Stage auftauchen? Die Feinde unterscheiden sich von Partie zu Partie. Jede Stage, außer dieser, hat zwei feste Endbosse, die bestimmen, welche Stäbchen nicht gezogen werden können.

Endphase: Ruinenwächter (Heilung – Heilt sich bei 50 % Lebenspunkten, wenn er nicht schnell genug besiegt wird)

Mögliche Turm-Anordnung für den perfekten Sieg

Nur Elektro- und Feuer-Vorrichtungen wurden seit Beginn der Partie aufgewertet

Welche Vorgehensweise wurde gewählt? Mittig wurden zuerst Feuer- und Elektro-Vorrichtungen aufgestellt. In der Nähe des Tores, aus welchem die Gegner kommen, wurde eine „Bergungsvorrichtung – Wohltätigkeit“ errichtet, um anfangs viele Vorrichtungspunkte sammeln zu können. Zuerst wurden bestehende Türme aufgewertet und dann nach und nach mehrere hinzugefügt. Die ersten beiden Wellen könnt ihr mit zwei bis vier Türmen bestehen, wenn ihr Feinde mit eurem Schwert wieder nach hinten stoßt.

2. Stage: „Herbstglühen“

Tipps für euren möglichen Sieg:

Zu Anfang eine „Bergungsvorrichtung – Wohltätigkeit“ in die Nähe des Ortes setzen, an welchem die Feinde sterben. Das ist davon abhängig, welche Vorrichtungen ihr benutzt. Testet dies an der ersten Phase und setzt nach den ersten besiegten Hilichurlen die Bergungsvorrichtung

Elektro- und Pyro-Vorrichtungen haben in dieser Stage einen Vorteil

Achtet bei den Glücksstäbchen auch auf den Geo Bonus, so gibt es beim Pyro-Attribut ein Stäbchen, welches dem Feuer Geo-Schaden zurechnet und so Schilde schneller zerstört

Baut am besten dort (viele) Türme, wo beide Laufwege der Feinde zusammenfließen, um direkt alle Feinde aus beiden violetten Toren zu beseitigen

Welche Gegner können in dieser Stage auftauchen? Ab dieser Stage können zwei verschiedene Muster auftauchen. Die letzten Gegner entscheiden, welche Vorrichtungen nicht per Glücksstäbchen aufgewertet werden können. Ihr könnt das Muster resetten, indem ihr die Partie mit Escape verlasst und neu betretet.

Muster 2 ist einfacher zu besiegen als Muster 1, da ihr allein mit Pyro-Vorrichtungen alles abräumen könnt. Dabei ist Phase 1 mit den Hilichurlen immer gleich.

Muster 1: Keine Hydro- und Anemo-Stäbchen Steinhaut-Lawachurl (Steinbrecher – Zerstört alle 15 Sekunden Geo Vorrichtungen in seiner Nähe) Hydro-Samachurl und Hilichurl-Berserker (Beide: Flottfüßig – Besonders schnelle Bewegungsgeschwindigkeit)

Muster 2: Keine Hydro- und Kryo-Stäbchen Frostarm-Lawachurl Hydro-Samachurl und Kyro-Samachurl (Beide: Flottfüßig – Besonders schnelle Bewegungsgeschwindigkeit)



Mögliche Turm-Anordnung für den Sieg

Diese Anordnung beinhaltet zu wenig Aufwertungen der Türme, aber für den Sieg war sie ausreichend

Welche Vorgehensweise wurde gewählt? Unterhalb der Treppe wurde die maximal mögliche Anzahl an Elektro- und Pyro-Vorrichtungen platziert. Da alle Feinde oberhalb der Treppe besiegt wurden, wurde anfangs, statt dem Kyro-Turm, eine „Bergungsvorrichtung – Wohltätigkeit“ aufgestellt, um früh Vorrichtungspunkte sammeln zu können. Im Laufe der Runden wurden rechts und links noch weitere Pyro- und Elektro-Türme aufgestellt. Einige Monster konnten fliehen und andere mussten den Abgrund hinunter geschubst werden, aber damit könnt ihr die nächste Stage freispielen.

Perfekt, also ohne entflohene Monster, wäre gewesen: Weniger Vorrichtungen, mehr Aufwertungen direkt zu Anfang. Die ersten zwei Phasen sind sehr sicher, mit nur zwei bis drei Türmen, zu bestehen.

3. Stage: „Mehrfacher Frühling“

Tipps für euren möglichen Sieg:

Zu Anfang eine „Bergungsvorrichtung – Wohltätigkeit“ in die Nähe des Ortes setzen, an welchem die Feinde sterben. Das ist davon abhängig, welche Vorrichtungen ihr benutzt. Testet dies an der ersten Phase und setzt nach den ersten besiegten Hilichurlen die Bergungsvorrichtung. Meist liegt der Ort in der Nähe der Portale, aus denen sie kommen

Pyro-Vorrichtungen für die Durchschlagskraft gegen die Endphasen. Gerne wieder in Kombination mit Elektro-Vorrichtungen. Wertet alle mit den übrigen Vorrichtungspunkten auf und achtet stets auf die 1500-Vorrichtungspunkte-Stäbchen

Setzt am besten alle Vorrichtungen in den mittleren Gang, an welchem beide Laufwege parallel voneinander herlaufen

Optional könnt ihr Anemo-Vorrichtungen platzieren, wenn ihr Muster 1 habt. Diese dreht ihr in die gegen gesetzte Richtung von beiden Monster-Portalen, gegenüber voneinander, und könnt dabei zusehen, wie die Feinde hin und her geworfen werden.

Welche Gegner können in dieser Stage auftauchen? In dieser Stage können zwei verschiedene Muster auftauchen. Die letzten Gegner entscheiden, welche Vorrichtungen nicht per Glücksstäbchen aufgewertet werden können. Ihr könnt das Muster resetten, indem ihr die Partie mit Escape verlasst und neu betretet.

Muster 2 ist einfacher zu besiegen als Muster 1, da die Mitachurle schnell zu Fuß sind und den Türmen gut entkommen könnten. Außerdem fehlen die Aufwertungen für die starken Hydro- und Elektro-Vorrichtungen. Phase 1, mit den Hilichurlen, ist bei beiden Mustern gleich.

Muster 1: Keine Hydro- und Elektro-Stäbchen Mitachurl mit Feueraxt (Steinbrecher – Zerstört alle 15 Sekunden Geo Vorrichtungen in seiner Nähe) und Mitachurl mit Blitzaxt (Beide: Flottfüßig – Besonders schnelle Bewegungsgeschwindigkeit)

Muster 2: Keine Hydro- und Anemo-Stäbchen Steinhaut-Lawachurl (Steinbrecher – Zerstört alle 15 Sekunden Geo Vorrichtungen in seiner Nähe)



Mögliche Turm-Anordnung für den Sieg

Welche Vorgehensweise wurde gewählt? In die Mitte wurden direkt einige Pyro- und Elektro-Vorrichtungen gebaut, welche nur teils aufgewertet wurden. Der Kryo-Turm war dafür da, die Gegner etwas zu verlangsamen. Weiterhin wurden anfangs, in die Nähe der Gegner-Portale, jeweils eine „Bergungsvorrichtung – Wohltätigkeit“ platziert und später mit mehreren Pyro- und Elektro-Vorrichtungen ersetzt. Einige Feinde konnten fliehen, dennoch wurde die Partie erfolgreich beendet.

Perfekt, also ohne entflohene Monster, wäre gewesen: Erst weniger Vorrichtungen und mehr Aufwertungen direkt zu Anfang. Die ersten zwei Phasen sind sehr sicher, mit nur zwei bis drei Türmen, zu bestehen. Wenn es brenzlig wird, könnt ihr mit Elementarfähigkeiten und einem Schwertträger Abhilfe schaffen. Außerdem ist keine Kyro-Vorrichtung und deren Aufwertung nötig.

4. Stage: „Traumpavillon“

Tipps für euren möglichen Sieg: Ab jetzt sind die Vorrichtungen „Mystische Vorrichtung – Arcanum“ zu erhalten. Diese verstärken die Vorrichtungen um sie herum und erhöhen ihren Angriff um 50 %.

Stellt eure Vorrichtungen in die Mitte der Stage. Am besten dort, wo beide Gegner entlang laufen müssen

Zu Anfang eine „Bergungsvorrichtung – Wohltätigkeit“ vor die Treppe unten setzen, wo nur vier Felder zum Bebauen stehen, in dem Bereich sollten viele Feinde umfallen, wenn ihr nur mittig baut

Wertet, wie immer, eure Vorrichtungen auf und achtet stets auf die 1500-Vorrichtungspunkte-Stäbchen. Nehmt auch die Stäbchen mit, die Arcanum aufwerten können. Gerade der Angriffs-Boost ist wertvoll

Wollt ihr Muster 1 bezwingen, empfehlen sich wieder die Pyro- und Elektro-Vorrichtungen und dessen Aufwertungen. Solltet ihr Muster 2 meistern wollen, könnt ihr zu Pyro- und Kryo-Vorrichtungen greifen. Zusätzlich machen sich einzelne Anemo-Vorrichtungen auch bezahlt, um die Gegner wieder zurückzuschleudern und Verwirbelungs-Schaden zu verursachen

Wenn nötig, fügt zusätzliche Elementar-Vorrichtungen vor der Treppe hinzu, an welcher ihr die Bergungsvorrichtung platziert habt

„Mystische Vorrichtung – Arcanum“ wird optimal genutzt, wenn sie mittig von vier anderen Vorrichtungen platziert wird

Welche Gegner können in dieser Stage auftauchen? In dieser Stage können zwei verschiedene Muster auftauchen. Die letzten Gegner entscheiden, welche Vorrichtungen nicht per Glücksstäbchen aufgewertet werden können. Ihr könnt das Muster resetten, indem ihr die Partie mit Escape verlasst und neu betretet.

Muster 1 ist einfacher zu besiegen als Muster 2, da die mögliche Kryo- und Pyro-Kombination in Muster 2, nicht so gut funktioniert, wie die mögliche Pyro- und Elektro-Kombination in Muster 1. Phase 1, mit den Hilichurlen, ist bei beiden Mustern gleich.

Muster 1: Keine Kryo- und Hydro-Stäbchen Frostarm-Lawachurl (Steinbrecher – Zerstört alle 15 Sekunden Geo Vorrichtungen in seiner Nähe)

Muster 2: Keine Hydro- und Elektro-Stäbchen Blitzhelm-Lawachurl (Steinbrecher – Zerstört alle 15 Sekunden Geo Vorrichtungen in seiner Nähe)



Mögliche Turm-Anordnung für den perfekten Sieg

Welche Vorgehensweise wurde gewählt? Es wurde einfachheitshalber so lange resettet, bis Muster 1 als Aufgabe kam. Danach wurden Pyro- und Elektro-Vorrichtungen mittig platziert und konnten direkt mit den 1500-Vorrichtungspunkten-Stäbchen aufgerüstet werden. Anschließend wurden noch die Arcanum-Vorrichtungen aufgewertet, wodurch alles problemlos ablief. Anfangs wurde die „Bergungsvorrichtung – Wohltätigkeit“ unten vor die Treppe gesetzt, um genügend Vorrichtungspunkte farmen zu können.

5. Stage: „Doppelt hält besser“

Tipps für euren möglichen Sieg: Auf Stage 5 könnte es etwas kniffliger werden, da ihr am besten einige Vorrichtungen erst direkt vor das blaue Portal platziert. Dort treffen sich erst beide Gegner-Wege.

Anfangs reichen zwei bis drei Türme aus, um die Hilichurle fernzuhalten

Platziert eine „Bergungsvorrichtung – Wohltätigkeit“ in die Richtung des Weges ohne Treppe, dort könnt ihr einfacher Vorrichtungspunkte sammeln

Muster 2 ist einfacher zu besiegen als Muster 1, weil die Ruinenjäger viel aushalten und sich wahnsinnig schnell bewegen. Mit vielen aufgewerteten Hydro- und Kryo-/Elektro- und mittig platzierten Arcanum-Vorrichtungen ist dies aber schaffbar

Muster 2 könnt ihr, sowohl mit der Pyro- und Elektro-Vorrichtungs-Kombination als auch vor allem mit einer Elektro- und Hydro-Vorrichtungs-Kombination bewältigen

Denkt daran, die Türme mit Glücksstäbchen aufzuwerten

Sollten die Vorrichtungen vor dem blauen Tor nicht ausreichen, könnt ihr unterhalb der Stufen weitere Vorrichtungen platzieren, sodass ihr nur noch auf den Gang ohne Stufen achten müsst

Welche Gegner können in dieser Stage auftauchen? In dieser Stage können zwei verschiedene Muster auftauchen. Die letzten Gegner entscheiden, welche Vorrichtungen nicht per Glücksstäbchen aufgewertet werden können. Ihr könnt das Muster resetten, indem ihr die Partie mit Escape verlasst und neu betretet.

Muster 1: Keine Anemo- und kuriose Vorrichtungs-Stäbchen Ruinenjäger (Flottfüßig – Besonders schnelle Bewegungsgeschwindigkeit)

Muster 2: Keine Stäbchen für Vorrichtungen, die keine Elemente beherbergen Ruinenkoloss (Steinbrecher – Zerstört alle 15 Sekunden Geo Vorrichtungen in seiner Nähe und Heilung – Heilt sich bei 50 % Lebenspunkten, wenn er nicht schnell genug besiegt wird)



Mögliche Turm-Anordnung für den perfekten Sieg

Welche Vorgehensweise wurde gewählt? Für die ersten Phasen wurden einige Pyro- und Elektro-Vorrichtungen vor dem blauen Portal platziert, die von einem Arcanum verstärkt wurden. Des Weiteren wurde eine „Bergungsvorrichtung – Wohltätigkeit“ am Rande des Ganges platziert. Daraufhin wurden die Vorrichtungen aufgewertet. Als es nötig wurde und die Monster zu weit vorgedrungen sind, wurden neue Vorrichtungen gebaut und gegen Ende auch welche unterhalb der Treppe platziert. Nach erneutem Testen hat sich die Hydro- und Elektro-Vorrichtungs-Kombination bei beiden Mustern besser bewährt.

6. Stage: „Rastlose Adeptenbrücke 2“

Tipps für euren möglichen Sieg:

Platziert zwei „Bergungsvorrichtung – Wohltätigkeit“ in die Richtungen der beiden violetten Portale

Hinter ihnen könnt ihr bei Muster 1 Elektro- und Pyro-Vorrichtungen samt mittiger Arcanum-Vorrichtung platzieren

Bei Muster 2 platziert ihr am besten Hydro- und Kyro-/Elektro-Vorrichtungen samt mittig platzierter Arcanum-Vorrichtung

Wird es bei beiden Mustern zu knapp, könnt ihr hinter der gelben Brücke zusätzliche Elementar-Vorrichtungen platzieren und/oder den Würfel benutzen, um die Brücke, einmal pro Phase, kurz zu deaktivieren

Welche Gegner können in dieser Stage auftauchen? In dieser Stage können zwei verschiedene Muster auftauchen. Die letzten Gegner entscheiden, welche Vorrichtungen nicht per Glücksstäbchen aufgewertet werden können. Ihr könnt das Muster resetten, indem ihr die Partie mit Escape verlasst und neu betretet.

Muster 1 ist einfacher zu besiegen als Muster 2, weil die Ruinenjäger einiges aushalten und sich wahnsinnig schnell bewegen. Phase 1, mit den Hilichurlen, ist bei beiden Mustern gleich.

Muster 1: Keine Hydro- und Anemo-Stäbchen Steinhaut-Lawachurl (Steinbrecher – Zerstört alle 15 Sekunden Geo Vorrichtungen in seiner Nähe)

Muster 2: Keine Anemo- und kuriosen Vorrichtungs-Stäbchen Ruinenjäger (Flottfüßig – Besonders schnelle Bewegungsgeschwindigkeit)



Mögliche Turm-Anordnung für den perfekten Sieg

Welche Vorgehensweise wurde gewählt? Ich bekam Muster 2. Es wurden mittig und hinter der gelben Brücke nach und nach Kyro- und Hydro-Vorrichtungen erbaut. Mittig von ihnen stand jedes Mal eine Arcanum-Vorrichtung. Anfangs wurden zwei „Bergungsvorrichtung – Wohltätigkeit“ in die Richtung der violetten Portale gesetzt, um Vorrichtungspunkte sammeln zu können. Beide Elemente wurden stark aufgewertet, sodass die Gegner permanent eingefroren und langsam waren.

Belohnungen

Welche Belohnungen gibt es? Zusätzlich zu Mora, Urgestein, EXP-Kärtchen und Material zur Verbesserung von Talenten, gibt es ein Namenskärtchen für euer Profil, welches ihr sonst nicht erhalten könnt. Die grünen Münzen („Wundersamer Talisman“), um die Belohnungen beim Aktionshändler kaufen zu können, erhaltet ihr, indem ihr die Herausforderungen unter „Aktionsbelohnung“ im Event-Tab meistert.

Alle Namenskärtchen, die die Community bisher bei Events erhalten konnte, waren nur auf das Event beschränkt. Wenn ihr ein Sammler seid, habt ihr bis zum 26. August Zeit, dieses Kärtchen zu ergattern.

Achtung: Die Stages 7 bis 10 sind noch nicht im Spiel verfügbar. Wir aktualisieren den Guide, sobald wir sie spielen können.

Hat euch der Guide gefallen oder blieb etwas unklar? Wie findet ihr dieses Event? Mögt ihr solche Art von Minigames oder würdet ihr euch etwas anderes wünschen? Schreibt es gerne unten in die Kommentare.