Millionen Gen-Zler treffen gerade eine folgenschwere Entscheidung, denn sie glauben nicht mehr an die Rente

Mit einem guten Buch auf dem Schaukelstuhl an der Veranda entspannen, den Kater streicheln und die Rente genießen: Millionen Angehörige der Gen Z glauben, dass dieses Bild für sie ein Traum bleibt. Sie rechnen nämlich damit, für immer arbeiten zu müssen und ziehen daraus eine folgenschwere Konsequenz.

Bei dem Titelbild handelt es sich um ein Symbolfoto von Sasun Bughdaryan auf unsplash.

Welche Entscheidung trifft Gen Z? 47 Prozent der vom britischen Rentenanbieter People’s Partnership befragten jungen Menschen beschäftigen sich nicht mit ihrer Altersvorsorge.

12 Prozent gehen sogar noch einen Schritt weiter: Sie haben aufgehört, für den Ruhestand zu sparen, weil sie ohnehin damit rechnen, für immer arbeiten zu müssen. Hochgerechnet betrifft das in Großbritannien rund 2,2 Millionen junge Menschen.

Warum glaubt Gen Z nicht an den Ruhestand? Dahinter stecken, wie die Frankfurter Rundschau berichtet, mehrere Gründe: Stagnierende Löhne, wirtschaftliche Unsicherheit und Entlassungen lassen Gen Z mit Sorgen in die Zukunft blicken.

Hohe Lebenshaltungskosten machen es Gen Z außerdem schwer, zusätzlich Geld zurückzulegen. 36 Prozent der Befragten finden zudem, dass ihnen die Vorteile einer privaten Altersvorsorge nicht gut erklärt werden.

Video starten Die Gen Z muss in allen Bereichen des Lebens Einsparungen vornehmen, aber eine Branche trifft es härter als alle anderen Autoplay

Auch in Deutschland schwindet das Vertrauen in die Rente

Existiert dieses Problem auch in Deutschland? Eine forsa-Umfrage im Auftrag von ING Deutschland und Visa zeigt, dass auch junge Deutsche skeptisch auf ihren Ruhestand blicken.

Nur 49 Prozent der befragten 18- bis 30-Jährigen rechnen damit, später überhaupt eine gesetzliche Rente zu erhalten. Zum Vergleich: 2025 waren es noch 56 Prozent.

Gleichzeitig machen sich 79 Prozent Sorgen um ihre Altersvorsorge oder fürchten Altersarmut. Lediglich 5 Prozent glauben, dass die gesetzliche Rente ausreichen wird, um ihren heutigen Lebensstandard im Alter zu halten.

Ganz aufgegeben haben die jungen Deutschen das Thema aber nicht. 53 Prozent der Befragten geben an, bereits Geld für ihre Altersvorsorge zurückzulegen.

Wie blickt ihr auf eure Rente? Glaubt ihr, dass ihr euch irgendwann entspannt in den Ruhestand verabschieden könnt, oder rechnet ihr damit, länger arbeiten zu müssen? Schreibt es uns in die Kommentare!

Wer sein Rentenkonto doch noch auffüllen möchte, könnte es mit Glurak und Pikachu probieren: Pokémon-Karten entwickeln sich gerade für Gen Z zu einer echten Geldanlage. Ob sich damit allerdings der Ruhestand finanzieren lässt, steht auf einem anderen Blatt. Mehr dazu lest ihr auf MeinMMO: Was früher mit Freunden auf dem Schulhof getauscht wurde, ist für die Gen Z heute eine echte Geldanlage