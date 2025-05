Junge Frau aus der Gen Z erklärt, warum ihre Generation keine Glühbirnen austauscht – Hat nichts mit Faulheit zu tun

Während es immer wieder Vorwürfe gegen die jungen Menschen der Gen Z gibt, wurde durch eine Änderung in einem Land bewiesen, dass die Gen Z in Bezug auf die Work-Life-Balance durchaus valide Punkte anführt: Ein Land in Europa hat vor 6 Jahren die Viertagewoche eingeführt, heute wissen wir: Die Gen Z hatte immer Recht

Die Preise für Eigenheime in ihrer Heimat London sind im Vergleich zu den Preisen, die Millenials zahlen mussten, extrem angestiegen. Während Millenials rund 51.800 Pfund für ihre Hypothek in den ersten 5 Jahren zahlen mussten, sind es heutzutage 104.400 Pfund.

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

Studenten spionieren Passanten mit versteckter Kamera und einer KI aus, finden Name und Adresse in Sekunden heraus

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to