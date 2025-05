Veteranen sind fies zu den neuen Ghulen in Fallout 76, schicken sie direkt zur Schwerstarbeit in die Erzminen

Auch in Deutschland haben junge Menschen Probleme, den Wahrheitsgehalt von Informationen im Internet richtig einschätzen zu können. Die Technische Universität München kam etwa bei der Auswertung der jüngsten Pisa-Studie zu dem Ergebnis, dass nur 47 % aller Jugendlichen sich in der Lage fühlen, die Qualität der gefundenen Informationen zu beurteilen.

Das ist das Ergebnis des Tests: Über alle Altersgruppen hinweg war die Generation Z am anfälligsten für Fehlinformationen: Boomer, Generation X und Millennials erzielten bessere Werte bei der Erkennung von Fake News (via sciencedirect )

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

Studenten spionieren Passanten mit versteckter Kamera und einer KI aus, finden Name und Adresse in Sekunden heraus

