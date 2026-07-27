Gen Z schaut Filme und Serien am liebsten mit Untertiteln, auch wenn sie die Sprache verstehen

Junge Menschen schauen Filme und Serien mit Untertiteln. Dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen ist der Ton moderner Produktionen oft schlecht abgemischt, zum anderen hat sich die Aufmerksamkeit der Menschen verändert.

Umfragen und Studien stellten in der Vergangenheit immer wieder fest, dass die Mehrheit der jungen Menschen Filme und Serien mit Untertiteln schaut. Laut Stagetext/Sapio Research sollen immerhin 80 % der 18 – 25-Jährigen mit aktiven Untertiteln schauen (via BBC.co.uk). Und nicht bei fremden Sprachen, sondern selbst bei ihrer eigenen Muttersprache.

Für ältere Menschen wirkt das immer wieder überraschend, warum junge Menschen so viel Wert auf Untertitel legen, obwohl sie die Sprache sprechen können, berichtet etwa TheGuardian. Dabei gibt es gleich mehrere gute Gründe dafür.

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Die Tonmischung in modernen Medien ist oft durchwachsen

Warum machen die das? Ein Grund, der beispielsweise auf Reddit oft genannt wird, ist die schwache Tonmischung in modernen Filmen und Serien: Sprache ist zu leise und Explosionen und Geräusche so laut, dass man wichtigen Dialog nicht mehr verstehen könne:

Das liegt daran, dass die Tonmischung in modernen Medien furchtbar ist. Man muss die Lautstärke aufdrehen, weil alle nur vor sich hin murmeln – und schon geht es mit einer gewaltigen Explosion oder Schüssen weiter.

Vielleicht kennt ihr das Problem: Ihr schaut einen Film oder eine Serie und habt ständig die Hand an der Fernbedienung, um den Ton hoch oder herunter zu regeln, damit ihr entweder die Leute verstehen könnt, oder damit die Explosionen weder euch noch die Nachbarn aus den Socken holen. Junge Menschen der Gen Z und auch Millennials lösen das Problem daher sehr pragmatisch.

Ein zweiter Punkt, den man ebenfalls nicht unterschätzen sollte: Junge Menschen konzentrieren sich nicht unbedingt nur auf den Film, sondern schauen nebenbei aufs Handy, kochen oder kümmern sich um Haustiere oder den Haushalt. Eine Sache, die von Regisseuren und Schauspielern immer wieder kritisiert wird, weil junge Menschen einfach keine Konzentration und Geduld mehr für einen Film aufbringen würden.

Apropos Filme und Serien: An den US-amerikanischen Kinokassen haben gerade zwei Hollywood-Blockbuster mit den Zuschauern zu kämpfen, während zwei Low-Budget-Horror-Filme dank der Gen Z richtig gut Geld machen. Mehr dazu lest ihr auf MeinMMO: Weil Boomer nicht ins Kino gehen gewinnen die Lieblingsfilme der Gen Z