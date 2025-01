Gebrauchte Handys sind auf Ebay plötzlich teurer als neue, weil sie eine App installiert haben

Auf eBay tauchen zunehmend gebrauchte Smartphones auf, die zu überhöhten Preisen von tausenden Dollar angeboten werden – nur weil TikTok bereits vorinstalliert ist. Trotz der Aufhebung des TikTok-Banns in den USA, bleibt die App weiterhin aus den US-App-Stores verschwunden, und ein Rückkehrdatum bleibt ungewiss.

So sieht es aktuell auf eBay aus: Auf eBay tauchen immer mehr gebrauchte Smartphones auf, auf denen TikTok installiert ist und die zu hohen Preisen angeboten werden. Diese Smartphones, die mit der beliebten Social-Media-App ausgestattet sind, werden teilweise für einen Preis von 50.000 Dollar aufgeführt. Auch wenn solch abgehobenen Preise die Ausnahme sind, schwanken die meisten Angebote zwischen 2.000 und 5.000 Dollar. Als Beispiel ein Apple iPhone 15 Pro Max (via idealo.de), welches ihr für ca. 1.200 € kaufen könnt, wird auf eBay im gebrauchten Zustand (mit TikTok) für 5.000 Dollar angeboten.

So sieht ein beispielhaftes Angebot auf eBay aus.

Was steckt hinter den Preisen? Der Grund für diese Preise liegt darin, dass TikTok für neue Nutzer in den US-Stores nicht zugänglich ist. Wer die App gelöscht hat oder ein neues Gerät kauft, kann TikTok momentan nicht mehr herunterladen. Verkäufer auf eBay haben dies erkannt und bieten gebrauchte Handys mit der vorinstallierten App an. Käufer können so TikTok weiterhin nutzen, ohne auf das ungewisse Rückkehrdatum der App angewiesen zu sein.

Die Idee besteht darin, dass Verkäufer ihre Geräte nicht auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, sondern sich lediglich von ihren Google- oder iCloud-Konten abmelden. TikTok bleibt auf dem Gerät installiert, und die Käufer können es weiterhin nutzen. Die Verkäufer versuchen also, einen Vorteil aus der momentanen Situation zu schöpfen und an der Verzweiflung mancher Käufer Geld zu verdienen.

Warum ist das auch ein Problem? Der Bann von TikTok ist noch nicht 100 % vom Tisch. Die Entscheidung, ob TikTok in den USA endgültig gebannt wird, soll erst noch gefällt werden. Wer also ein Handy für tausende Euro wegen der TikTok-App gekauft hat, kann die App nach einem endgültigen Bann in den USA nicht mehr nutzen, egal wie viel der Nutzer für das Smartphone letztlich bezahlt hat.

Der TikTok-Bann und die rechtliche Unsicherheit

Wie kam es zu der Lage? Der Grund für diesen Markt ist der vor kurzem erhobene TikTok-Bann in den USA. Dort wurde ein Gesetz verabschiedet, durch welches TikTok gesperrt wurde, es sei denn, ByteDance (das Unternehmen hinter TikTok) verkaufe an ein US-Unternehmen. TikTok verschwand vorübergehend aus den App-Stores, doch eine Executive Order verschob das Verbot (via Gamestar.de). Dennoch bleibt die App weiterhin nicht für neue Nutzer zugänglich. Während bestehende Nutzer TikTok weiter verwenden können, hat man keine Möglichkeit, die App neu zu installieren.

Die Ungewissheit durch das TikTok-Verbot, die Sorgen über Sicherheitsrisiken und die Aufrufe zu einem Unternehmensverkauf haben dazu beigetragen, dass die Zukunft der App in den USA weiterhin unklar bleibt.

