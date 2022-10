Gaming-YouTuber will den größten Podcast der Welt und Joe Rogan überholen – Verspricht dafür Nacktbilder

Der Gaming-YouTuber Mark „Markiplier“ Fischbach hat einen Plan, wie er den größten Podcast der Welt auf Apple und Spotify bekommt und damit Joe Rogan ablöst: Er verspricht seinen Fans Nacktbilder über OnlyFans, aber nur, wenn die seine beiden Podcasts hören. Das Geld, was so reinkommt, will er an einen guten Zweck spenden. Und die Fans scheint die Idee zu begeistern.

Wer ist Markiplier?

Der 33-jährige Mark Fischbach ist einer der erfolgreichsten Gaming-YouTuber der Welt: Sein Ding ist, dass er Horror-Spiele auf YouTube zeigt und sich dabei erschreckt.

Mit der Nummer ist der auf Hawaii geborene Markiplier irre erfolgreich: Er hat auf YouTube 33,3 Millionen Abos – seine Videos bekommen ständig 2 Millionen oder 3 Millionen Aufrufe. Nach PewDiePie ist er der englischsprachige Gaming-YouTuber mit den meisten Abonnenten. Er hat sogar noch mehr als Dream.

Markiplier betreibt den Podcast „Distractible“, der in den USA auf Platz 2 bei Spotify steht – der soll jetzt aber auf Platz 1 kommen und an „The Joe Rogan Experience“ vorbeiziehen.

„Geschmackvolle“ Nacktbilder für den guten Zweck

Das ist sein Plan: Markiplier verspricht den Fans in einem Video, einen Account auf OnlyFans zu eröffnen. Die Plattform ist bekannt dafür, dass Influencer dort nicht-jugendfreie Inhalte teilen:

Wenn du meinen Kanal schon länger kennst, ist das keine große Überraschung für dich: Du denkst vielleicht: Hey, da ist Mark, wie er sich schon wieder nackt auszieht, obwohl keiner danach gefragt hat. Aber wenn du neu hier bist, ist das vielleicht verwirrend oder beängstigend. Aber es sei dir gesagt: Ich weiß, was ich tue.

Markiplier sagt, er wird einen OnlyFans-Account eröffnen und dort Nacktbilder von sich veröffentlichen: Er habe bereits 2018 einen Kalender mit „geschmackvollen Nudes“ veröffentlicht und die Einnahmen an wohltätige Zwecken gespendet. Das ist auch der Plan für Onlyfans: Nacktfotos und das Geld, was so reinkommt, spenden.

Er eröffnet den Kanal aber nur, wenn die Fans seine Bedingungen erfüllen:

Die Leute müssen seinen Podcast „Districtable“ hören, und zwar so sehr, dass der Podcast auf Apple und Spotify auf Platz 1 kommt und er damit Joe Rogan ablöst.

Die Leute müssten auch seinen neuen Podcast „GO! My Favorite Sports Team“ hören – da ärgere es ihn, dass die einzige Folge ohne ihn, die populärste des Podcasts war. Dieser Podcast müsste der Nummer 1 Podcast im Sport-Segment werden.

Wie reagieren die Fans? Das Video hat 5,4 Millionen Aufrufe und über 707.000 Likes.

Wie die Seite Kotaku berichtet, sei das Internet bereits „sehr erregt“ von der Vorstellung, diese Bilder zu sehen. Es gibt zahlreiche Tweets zu dem Hashtag:

Der Podcast „Distractable“ erhält bei verstärkt Apple 5-Sterne-Bewertungen mit Kommentaren wie:

„Gib uns den Onlyfans-Account!“ „

„Bin hier, um die Bedingungen zu erfüllen“

„Ich hab Podcasts nie gemocht, aber das hier hat meine Meinung geändert“

„Kämpfe für die gute Sache, indem ich endlich Apple Podcasts höre.“

Das nennt man wohl eine erfolgreiche Kampagne

Wer ist Joe Rogan, den er ablösen will? Joe Rogan (55) ist ein früherer Comedian und UFC-Kommentator, der mit seinem Podcast enorm erfolgreich ist: Rogan behandelt in „The Joe Rogan Experience“ häufig typische „Männer“-Themen wie Martial Arts, Überleben in der Wildnis oder Fitness. Er interviewt auch immer wieder Prominente oder Experten – auch Experten, die umstrittene Ansichten vertreten, wie den kanadischen Professor Jordan Peterson, der eine „Krise der Männlichkeit“ diagnostiziert und sich 2016 weigerte, Studenten mit den Pronomen anzusprechen, die sie bevorzugen.

Der Podcast von Rogan wird häufig als „hoch-kontrovers“ beschrieben.

Obwohl Twitch für viele die bevorzugte Plattform für Gaming ist und häufig die Diskussion bestsimmt, gibt’s auch auf YouTube riesige Gaming-Influencer:

