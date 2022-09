Ein Gaming-YouTuber postet einmal falsch auf Twitter – Ruiniert sich 8 Jahre Arbeit mit einem Tweet

Der Gaming-YouTuber „Dan Allen Gaming“ hat wie Batman eine Geheim-Identität. Eigentlich ist er der Leaker „TheRealInsider“: Das fiel jetzt auf, weil er auf Twitter einen Fehler machte. Kurz danach brach seine Karriere zusammen, die er sich in 8 Jahren aufgebaut hatte.

Was ist das Schräge?

Der YouTuber „Dan Allen Gaming“ ist eigentlich ein erfolgreicher Gaming-YouTuber. Er hat 190.000 Abos, aktuell zeigt er vor allem Call of Duty: Modern Warfare 2. Den Kanal hat er seit 2014 – in der Zeit hat er sich ein Netzwerk an Kontakten aufgebaut. Alles ganz seriös, alles ganz klassisch: Er macht vor allem Let’s Plays. Den größten Erfolg hatte er mal mit Videos zur Riesen-Vampirin „Lady Dimitrescu“ aus Resident Evil.

In dieser Rolle hat er Zugang zu geheimen Vorab-Infos, die ihm Publisher schicken: Mit der Bedingung verknüpft, die Infos auf keinen Fall jemandem zu verraten.

Aber – wie Batman – hat er auch eine Geheim-Identität. Gleichzeitig ist er „TheRealInsider“, der auf Twitter immer wieder heiße „Industrie-News“ leakt: 4 Tage, bevor es offiziell wurde, zeigte er verschiedene neue Assassin’s Creed-Spiele.

Als ruft man Batman an und Bruce Wayne geht ans Telefon

Wie flog das auf? Jemand fragte „TheRealInisder“ auf Twitter etwas, aber „Dan Allen Gaming“ antwortete. Er war offenbar einfach mit dem falschen Twitter-Account unterwegs.

Das ist ungefähr so, als ruft man Batman an und der meldet sich mit Bruce Wayne.

Internet-Spürnase Jason Schreier ging dem nach, wie Kotaku berichtet. Schreier kommentierte: Das erkläre, woher der „Real Insider“ die echten Codenamen der neuen Spiele zu Assassin’s Creed gekannt habe.

Schreier hatte für Bloomberg über die „Assassin’s Creed“-News berichtet, die Dan Allen Gaming geleakt hatte.

Bevor man weiter nachforschen konnte, ob sich da jemand enttarnt hat, gestand der überführte Leaker

Es tut mir leid für alles, was ich gemacht habe. Ich schäme mich und bin von mir selbst enttäuscht. Ich werde über die schlechten Entscheidungen nachdenken und das wird nie mehr verkommen.

Dieser Tweet kostete ihn die Karriere. Quelle: insider-gaming

Was hat er geleakt? Weil sich seine Informationen als wahr herausstellten, wurde „TheRealInsider“ zu einer wichtigen Informations-Quelle auf reddit. Immer wieder postete er über „Hand-on-Previews“ und andere Sachen, die nur Influencer oder Angehörige der Presse wissen können, die Vorabinformationen erhalten.

„So viele Beziehungen und Möglichkeiten verloren“

Was ist jetzt das Resultat? Das Problem ist, dass Dan Allen Gaming mit der Aktion, vertrauliche Infos herauszugeben, gegen so ziemlich jede Abmachung und gegen jedes Versprechen verstoßen hat, das man in der Gaming-Industrie so geben kann. Weil die Leute sein Gesicht kennen, ist er beruflich ruiniert: Niemand wird ihm wieder vertrauen.

Der YouTuber hat jetzt beide Twitter-Accounts gelöscht. Auf YouTube erklärt er: Es kam so unfassbar viel Hass, dass er es nicht ausgehalten hat.

Er sagt:

Ich habe so viele Freunde in der Industrie verloren, so viele Beziehungen – persönliche Beziehungen, Geschäftsbeziehungen, Möglichkeiten – all das für 5 Sekunden Ruhm und ich übernehme die volle Verantwortung. All der Hass, den ich auf Twitter bekommen – ich musste es einfach löschen, weil ich noch nie so ein Trommelfeuer an Hass abbekommen habe – und das völlig zu Recht.

Unter den Kommentaren sagen Nutzer:

Sie verstehen das gar nicht. Er habe so hart gearbeitet, um sich den Kanal und einen guten Ruf aufzubauen. Wie man das für einen „dummen Leak Account“ riskiere, könne man nicht vollziehen.

Ein anderer Nutzer sagt: Dan Allen Gaming war ein Vorbild für ihn. Jetzt fühle er sich hintergangen und enttäuscht. Leute würden dafür töten, so gut vernetzt zu sein wie Dan Allen Gaming – und der werfe alles hin.

Ein dritter sagt: „Es tut allen leid, die erwischt wurden.“

Leaks sind ein ernstes Problem im Gaming. Gerade im Moment ist das Thema wieder groß:

