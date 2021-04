5 Frauen aus MMORPGs, die genauso schlimm sind wie Lady Dimitrescu

Nicht erst seit Lady Dimitrescu aus Resident Evil Village gibt es Frauen in Computerspielen, die richtig fies und böse sind. Wir stellen euch 5 Schurkinnen vor, die in den MMORPGs WoW, Guild Wars 2, Blade & Soul und FInal Fantasy XIV ihre dunkle Seite zeigen.

Darth Vader und der Imperator in Star Wars, Saruman und Sauron in Der Herr der Ringe oder Arthas in World of Warcraft sowie der böse Wolf, der sechs der sieben Geißlein frisst …

Bösewichte in Geschichten sind oft männlich – aber nicht immer.

Den finsteren Herren stehen hin und wieder fiese Frauen gegenüber. Cersei in Game of Thrones, Annie Wilkes in Stephen Kings Misery, die Hexe aus Hänsel aus Gretel und natürlich die fast 3 Meter große Vampir-Dame Lady Dimitrescu aus Resident Evil Village, nach der das Internet gerade verrückt ist.

Noch vor dem Release von Resident Evil 8 mutierte die knapp 2,90 m große Vampirin zur Internet-Sensation, seit sie in der Demo eine wichtige Rolle spielte. Fans baten “Tritt bitte auf mich” – Capcom ließ in einem YouTube-Video simulieren, wie sich das auf die armen Opfer der gigantischen Vampirin auswirken würde, wenn sie wirklich auf sie träte. Spoiler-Alarm: Nicht gut.

Keine Frage, Lady Dimitrescu ist eine beeindruckende Gegnerin.

Doch wie sieht es mit Onlinespielen aus? Auch in MMORPGs stellen sich euch ab und zu weibliche Bossgegner in den Weg. Eine Auswahl der 5 übelsten Schurkinnen in MMORPGs möchten wir euch hier präsentieren.

Sylvanas aus World of Warcraft

Wer ist das? Sylvanas Windläufer war in World of Warcraft eine Waldläuferin aus Quel’Thalas, der Heimat der Blut- und Hochelfen. Sie kämpfte für ihr Volk im Krieg gegen die Horde sowie gegen die untote Geißel. Doch gegen den Lichkönig und seine Armee hatte sie keine Chance. Sie fiel im Kampf um den mächtigen Sonnenbrunnen.

Lichkönig Arthas brachte sie zur Strafe für ihren Widerstand als Banshee zurück. Willenlos schlug sie zahlreiche Schlachten für Arthas, konnte sich aber schließlich aus seinem Bann befreien. Mit der Zeit wurde sie zu einer großen Bedrohung für die Allianz und die Horde und spielt nach wie vor eine wichtige Rolle in der Story von WoW.

Das ist ihre Rolle in WoW: Als Bansheekönigin führt sie die Untoten-Fraktion der Verlassenen an. Sie taucht in der Geschichte immer wieder als Gegenspielerin auf, schmiedet Pläne, um die Helden zu vernichten und, um ihrem Volk – den Untoten – die Freiheit zu schenken.

Was macht sie so „badass“? Ihre tragische Hintergrundgeschichte und wie sich der Charakter im Laufe der gesamten Story von World of Warcraft entwickelt, kommt bei den Spielern sehr gut an. Sie gilt auf der einen Seite als Figur, mit der man mitfühlen kann, auf der anderen Seite aber auch als fiese Schurkin, deren Taten grausam sind. Das, was sie tut, ist nachvollziehbar. Sie stellt keinen seelenlosen Bossgegner dar, der einfach nur auftaucht, weil er die Helden eben mal vernichten will.

