Gaming-Tastaturen gibt es unzählige, doch die Logitech G515 LIGHTSPEED TKL fällt besonders durch ihr kompaktes Design auf. Ohne Ziffernblock bietet sie euch extra viel Platz für ausufernde Mausbewegungen – ein echter Vorteil für Shooter-Fans und alle, die es auf dem Schreibtisch gerne aufgeräumt haben.

Ihre schlanke Bauweise macht sie nicht nur äußerst platzsparend, sondern auch perfekt für unterwegs, sei es für LAN-Partys oder für längere Zugfahrten. Bei Amazon könnt ihr euch den Keyboard-Geheimtipp jetzt für kurze Zeit ziemlich günstig im Angebot sichern!

Tastatur-Tipp von Logitech nur für kurze Zeit richtig günstig!

Bei der Logitech G515 kommen mechanische GL-Switches zum Einsatz – aber in der taktilen Variante. Das heißt für euch: ein angenehmes, leicht spürbares Feedback bei jedem Tastendruck, ohne dass die Tasten zu laut sind. Dank der flachen Bauweise und der werkseitigen Ölung tippt es sich zudem besonders sanft und präzise. Egal, ob ihr gerade mitten in einer hitzigen Runde Counter-Strike steckt oder eine Präsentation für die Arbeit vorbereitet – die Reaktionsgeschwindigkeit und das Tippgefühl machen einiges her!

Gaming mit Lichtgeschwindigkeit: Und das kabellos statt mit Kabelsalat!

Egal, ob per Kabel, Bluetooth oder kabelloser Verbindung – mit der Logitech G515 seid ihr jederzeit absolut flexibel. Dank der LIGHTSPEED-Technologie profitiert ihr von einer ultraschnellen Signalrate von nur einer Millisekunde, sodass eure Eingaben schweißtreibenden Online-Gefechten ohne nervige Verzögerungen umgesetzt werden.

Gehen euch massive Keyboards auch auf den Geist? Die Logitech G515 TKL ist das genaue Gegenteil: Sie ist kompakt und geräuscharm!

Müsst ihr mal eine Nacht durchmachen? Kein Stress! Der Akku hält bis zu 36 Stunden durch, sodass ihr euch keine Gedanken ums Aufladen machen müsst. Und wenn der Sprit doch mal zur Neige geht, könnt ihr einfach auf Kabelbetrieb umsteigen und weiterspielen.

