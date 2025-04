Stellt euch vor, ihr drückt eine Taste – und euer Ingame-Charakter reagiert sofort, ohne jede Verzögerung. Kein Rumgedruckse, keine verpasste Gelegenheit, einfach nur pure Präzision. Klingt wie ein Traum? Mit der ASUS ROG Strix Scope II RX RGB wird das Realität – und jetzt bekommt ihr sie günstiger denn je bei Amazon!

Diese Tastatur ist nicht einfach nur ein zusammengeschusterter Haufen Plastik mit leuchtenden Tasten – nein, sie ist ein High-Tech-Instrument, konstruiert für den Sieg. Ob schnelle Flicks in Counter-Strike 2, wilde Build-Battles in Fortnite oder epische 40er-Raids in World of Warcraft – hier bekommt ihr das volle Paket: ultraschnelle optische Switches, bombenfeste Verarbeitung und RGB, das euch ins Staunen versetzt!

Gaming-Tastatur mit RX Optical Switches: Noch schneller als mechanische Tasten!

Das Herzstück der ROG Strix Scope II RX RGB sind die namensgebenden RX Optical Switches. Diese nutzen Lichtsignale statt mechanischer Kontakte, was mehrere Vorteile mit sich bringt:

Warum optische Switches besser sind:

Schnellere Reaktionszeit: Kein Debounce-Delay, da der Tastenanschlag über Lichtsignale erkannt wird.

Kein Debounce-Delay, da der Tastenanschlag über Lichtsignale erkannt wird. Höhere Haltbarkeit: Bis zu 100 Millionen Tastenanschläge – ideal für jahrelange und intensive Nutzung.

Bis zu 100 Millionen Tastenanschläge – ideal für jahrelange und intensive Nutzung. Präziser Druckpunkt: Linearer Tastenweg mit einem Aktivierungspunkt bei 1,5 mm (Gesamthub: 4 mm).

Für die Shooter-Fans und E-Sport-Enthusiasten unter euch bedeutet das: schnellere Reflexe und präzisere Eingaben. Kein Warten mehr auf mechanisches Zurückfedern – jede Bewegung wird sofort registriert.

Robust wie keine andere Tastatur: Bis zu 100 Millionen Tastenanschläge und wasserdicht!

Ist zwar nicht zu empfehlen, aber die ASUS ROG Strix Scope II RX RGB hält sogar eine Wasserdusche aus!

Die ASUS ROG Strix Scope II RX RGB überzeugt schon auf den ersten Blick mit ihrem kompakten, aber dennoch vollwertigen Design. Im Gegensatz zu vielen anderen Gaming-Tastaturen setzt ASUS auf eine schlanke, aber stabile Bauweise mit einer Aluminium-Blende, die für zusätzliche Festigkeit sorgt.

Weil Ergonomie das A und O bei einer Tastatur ist:

Dedizierte F-Tasten und volle Größe : Kein Kompromiss bei der Funktionalität

: Kein Kompromiss bei der Funktionalität Abnehmbares Handgelenkauflage : Für längere Gaming-Sessions ohne schmerzende Handgelenke

: Für längere Gaming-Sessions ohne schmerzende Handgelenke Robuste PBT-Doubleshot-Keycaps: Besonders widerstandsfähig gegen Abnutzung

