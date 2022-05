Gaming-Seite stellt Elon Musk auf Twitter bloß – Der meckert über unlustige „Woke“-Culture

Der reichte Mann der Welt, Elon Musk, hat auf Twitter eine Niederlage kassiert. Er hatte ein Meme gepostet, das ursprünglich von der Gaming-Satire-Seite „Hard Drive“ erstellt worden war. Musk hielt Überschrift und Titelbild eines Artikels der Seite für ein Meme und postete es ohne Quellen-Angabe. Hard Drive griff ihn dafür auf Twitter an – Musk löschte das Bild, lieferte sich aber ein Rückzugsgefecht.

Womit wurde Elon Musk angegriffen?

Elon Musk hatte ein Bild und eine Überschrift eines Artikels von „Hard Drive“ vom 27. Mai gepostet, ohne aber darauf einzugehen, dass es aus dieser Quelle stammt (via hard-drive).

Er kopierte die Überschrift „Zodiac Killer Letter Solved by Opening it with VLC Media Player“ (Brief des Zodiac-Killers wurde entschlüsselt, indem man ihn mit dem VLC Media Player öffnete“ und das Titelbild des Artikels, aber schrieb darüber nur „Nichememe“, ging also nicht auf die Quelle ein.

Aus dem Post von Elon Musk war in keiner Weise ersichtlich, dass es sich hier um einen Screenshot eines Artikels von Hard Drive handelt, das ist ein Satire-Magazin. Hard-Drive beschreibt sich selbst auf Twitter als „Video-Spiel News von Gamern für Gamer über Gamer, die Games hassen“.

Musk hat seinen Tweet ohne Quellenangabe später gelöscht. Quelle: Twitter

Gaming-Magazin fordert Quellen-Angabe, spielt auf Vorwürfe gegen Musk an

So griff das Magazin ihn an: Hard Drive schrieb auf Twitter: „Hey, ich geb dir ein Pferd, wenn du aufhörst, unseren Namen von unseren Artikeln auszuradieren.“

Das „Ich geb dir ein Pferd“ ist augenscheinlich eine Anspielung auf eine Geschichte um Elon Musk aus dem Jahr 2016. Der soll eine Flugbegleiterin für eine Ganzkörpermassage herbeigerufen habe, sie angefasst und ihr angeboten haben, ihr ein „Pferd zu kaufen“, wenn sie eine sexuelle Handlung mit ihm vollzieht.

Wie BusinessInsider meldet, wurde der Fall mit einer Zahlung von 250.000 $ beigelegt.

Milliardär Musk witzelt: Ich kauf und lösch Fortnite, damit Ihr mal Sex habt

Musk beruft sich auf die anonyme Meme-Kultur im Internet

So verteidigte sich Musk: Elon Musk sagte, nicht er habe den Quellenbeleg von dem Bild entfernt, das sei irgendjemand gewesen.:

„Also, wenn ihr etwas macht, das wie ein Meme aussieht und jemand (nicht ich) dann eure Namen wegradiert, ist es halt so. Außerdem, das ist eh nur ein 6/10 Meme, also kommt mal von eurem hohen Ross runter. Die selbstlose Kunst anonyme Memes zu erschaffen ist etwas, das man bewundern sollte“.

Laut Musk sei das Teilen von Memes ohne Urheber-Angebe also okay, denn Meme-Ersteller seien selbstlos und würden „Kunstform“ pflegen Musk ist generell der Meinung, dass man Kunstwerke teilen sollte, ohne dabei die Künstler zu benennen, die sie erschaffen haben.

Wie eskalierte das? Die Satire-Seite schoss dann zurück mit weiteren Artikeln, dass Musk nur auf den Mars wolle, weil ihn da noch keiner hasse.

Musk regte sich auf, das sei ja noch weniger lustig als die Comedy-Show „Saturday Night Live“. Das sei so unlustig, dass ein betrunkener Mensch dadurch nüchtern werde.

Das Problem der Seite sei, dass sie „woke“ wäre. Humor müsse intuitiv sein. Wokism sei aber eine Lüge, deshalb lache darüber keiner.

Mit „Woke“ ist das gemeint, was wir in Deutschland unter dem negativ besetzten Begriff „Gutmensch“ verstehen: Es sind, in ihren Augen, Menschen, die sich für soziale Belange und Diversität einsetzen und sich gegen Unrecht aussprechen. Aus Sicht ihrer Kritiker sind es aber Menschen, die sich ständig empören, sich für was „Besseres“ halten und allen anderen ihre eigenen Ansichten aufzwängen wollen.

Wie ist die Reaktion? Musk hat seinen ursprünglichen Tweet gelöscht.

Die Kommentare der Gaming-Seite bekamen immer wieder ein Vielfaches an Likes wie Musks eigene Kommentare. Das nennt man auf Twitter „Ratio“ – die Mehrheit der User stimmt also eher der Gaming-Seite zu, als Elon Musk.

Musk hatte sich vor kurzem schon einiges von Gamern anhören dürfen:

