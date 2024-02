Einen besseren Preis gibt es nicht: Gaming-PC mit starker RTX 4070 jetzt für unter 1400€!

Dieser Gaming-PC ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis einfach atemberaubend. Nutzt das Angebot bei Notebooksbilliger und spart viel Geld.

Der NBB-Alleskönner-PC wird seinem Namen gerecht, denn für diesen Preis kann er sehr viel. Ihr erhaltet nicht nur die Kraft der RTX 4070 von NVIDIA, sondern auch die fähige CPU von Intel. Das ganze System wird durch einen 1TB-SSD-Speicher versüßt und zugleich mit ganzen 32GB DDR4-RAM verstärkt. Besser geht es kaum! Spart jetzt 300€ und bezahlt nur 1399€ statt 1699€.

Darum würde ich mir diesen Gaming-PC selbst schnappen

Wenn ich nicht bereits einen starken PC besitzen würde und mein Budget momentan ein wenig begrenzt wäre, würde ich mir diesen PC definitiv nicht zu diesem Preis entgehen lassen. Immerhin ist die Synergie aller Komponenten wunderbar.

Zum einen ist die Kraft einer RTX 4070 außerordentlich, die sich sogar locker beim WQHD-Gaming beweisen kann. Sie besitzt nämlich 12GB GDDR6X-Speicher. Dieser Speicher müsste nach meiner persönlichen Einschätzung noch viele Jahre reichen, da selbst eine 4K-Auflösung aktuell nur bei wenigen Spielen über 12GB-Grafikspeicher kommt. Wenn ihr eher FPS-Shooter spielen wollt und weniger auf große Story- oder Open-World-Games wert legt, sollte ein schneller FHD-Monitor die optimale Wahl sein. In einer FHD-Auflösung kann dieser Rechner noch viele Jahre seinen Dienst verrichten.

Die RTX-Grafik einer 4070 versorgt euch mit der neusten DLSS-Technologie. Zusammen mit einer KI-Berechnung und Upscaling wird viel Leistung eingespart und ihr erhaltet mehr Bildraten. Dabei ist der Qualitätsverlust des Bildes so minimal, dass ihr kaum einen Unterschied feststellt. Zumindest könnt ihr noch einige Jahre die neusten Blockbuster dank dieser Technologie sogar in einer WQHD-Auflösung spielen. Diese Karte könntet ihr selbst fürs 4K-Gaming einsetzen, was aber nicht meine Empfehlung wäre, aufgrund des bemessenen Grafikspeichers.

Der Intel Core i5-13400F Prozessor räumt zusammen mit dem 32GB-RAM-Speicher auf, um allerlei Prozesse abzuwickeln. Mit seinen sechs Kernen und einer Taktfrequenz von bis zu 4,1 GHz bietet diese CPU anständig Power, um selbst die hungrigsten Anwendungen und Strategiespiele zu stemmen. Obendrein versorgt euch die 1TB M.2 SSD Festplatte mit genügend Speicher und blitzschnellen Übertragungsraten. Auch Ladezeiten werden hierbei spürbar minimiert.

Zusätzlich ist der Alleskönner-PC mit dem Betriebssystem Windows 11 Home ausgestattet. Eine optimierte Benutzeroberfläche und verbesserte Gaming-Features stehen euch dabei zur Verfügung. Außerdem seid ihr mit Windows 11 zukunftssicher aufgestellt.

Pro 1A-Preis-Leistung

RTX 4070 (Sehr hohe Bildraten in FHD)

Auch für WQHD-Gaming geeignet

Superstarke Synergie aller Komponenten Contra Nicht für 4K-Gaming zu empfehlen

Es gibt zahlreiche spannende Gelegenheiten, um großartige Schnäppchen zu finden und euer Gaming-Setup zu optimieren. Schaut regelmäßig auf unserer Deals-Übersichtsseite vorbei, wo ihr hochwertige Grafikkarten, schnelle SSDs, robuste Mainboards und leistungsstarke CPUs zu unschlagbaren Preisen findet. Nutzt diese Angebote, um ein kostengünstiges Gaming-System zusammenzustellen, das seinesgleichen sucht. Überdies gibt es noch viele weitere faszinierende Gadgets und technische Geräte, die ihr entdecken könnt.