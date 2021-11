Gaming-PC mit RTX 3000 am Black Friday kaufen – Lohnt sich das?

Die Cyber Week läuft vom 18. bis zum 29. November 2021 und bietet mit dem Black Friday am 26. und dem Cyber Monday am 29. November zwei große Highlights. Wir ha...

Ansonsten gilt weiterhin die Devise: Wenn ihr aktuell keine neue Hardware braucht, dann habt Geduld und wartet darauf, dass sich die Preise in den kommenden Monaten wieder beruhigen. So hatte etwas Nvida erklärt, dass die Preise für Grafikkarten auch 2022 noch hoch bleiben und erst danach sinken werden.

Wollt ihr etwa nur MOBAs wie League of Legends zocken, dann wären normalerweise eine GTX 1650 oder GTX 1660 ausreichend. Allerdings sind die Preise dafür gerade auch sehr hoch. Wenn ihr nicht unbedingt sofort einen PC kaufen müsst, dann wartet, bis sich die Preise beruhigen. Denn die Preise für eine GTX 1660 liegen immerhin bei mindestens 499 Euro und hier lohnt es sich eher, auf ein gutes Angebot mit einer RTX 3060 zu warten (via geizhals.de ).

So solltet ihr grundsätzlich darauf achten, einen Gaming-PC mit mindestens 16 GB Arbeitsspeicher zu kaufen. Das ist zum aktuellen Zeitpunkt am besten, da euch 8 GB sehr schnell limitieren werden. Besonders zukunftssicher sind 32 GB, die meisten Anwender werden soviel jedoch noch nicht brauchen.

MeinMMO stellt euch vor, was ihr beim Kauf eines Gaming-PCs beachten solltet, wenn ihr an Black Friday zuschlagen wollt.

Zu Black Friday gibt es viele spannende Angebote auf Amazon und Co. Einige User hoffen darauf, dass sie eine RTX 3060 , RTX 3060 Ti im Gaming-PC im Angebot bekommen. MeinMMO verrät euch, was ihr beachten solltet.

Insert

You are going to send email to