Der Samsung Odyssey G9 ist nicht einfach nur ein Monitor, er ist ein echter Display-Behemoth, der eure Augen und Sinne in eine völlig neue Dimension katapultiert! 49 Zoll pure Bildschirmfläche, OLED-Technologie, 144Hz Bildwiederholrate und HDR10, was will man mehr?

Und als ob das nicht schon genug wäre, könnt ihr euch dieses überirdische Display jetzt zu einem Preis schnappen, der so tief ist wie nie zuvor. Wenn ihr euch einen absoluten Monitor-Koloss von Samsung mit 49 Zoll Bildschirmdiagonale sichern wollt, habt ihr jetzt bei Coolblue die beste Gelegenheit – und das zum Bestpreis!

49 Zoll Super Ultrawide – Mehr OLED-Bildschirm geht nicht!

Fangen wir gleich mal mit der Größe an, weil das ist wahrscheinlich das erste, was euch bei diesem Monitor ins Auge springt: 49 Zoll. Ja, ihr habt richtig gelesen – das sind fast zwei handelsübliche 27 Zoll-Monitore nebeneinander! Aber dieser Super-Ultrawide-Monitor hat noch mehr drauf, als nur viel Bildschirmfläche. Durch die Wölbung des Displays umfasst das Bild quasi euer komplettes Sichtfeld, was für ein irre immersives Spielerlebnis sorgt.

Doch Größe ist bekanntlich nicht alles, worauf es ankommt. Das OLED-Display des G9 sorgt für fantastische Farbdarstellung und tiefste Schwarztöne. Ob ihr nun durch düstere Gänge in Silent Hill pirscht oder bei strahlendem Sonnenschein an der Schwertküste unterwegs seid – die Farben und Kontraste begeistern jedes Mal aufs Neue.

Da guckt selbst der Titan im Hintergrund ziemlich breit aus der Wäsche: Mit 49 Zoll Bildschirmdiagonale und Curved-Bauweise erlebt ihr VR quasi ohne Brille!

Schöne Optik schön und gut, aber wenn der Monitor eine echte Schnecke ist, wars das mit dem Spielspaß. Deswegen setzt der Samsung Odyssey G9 auf eine schnelle Bildwiederholrate von 144Hz und eine Reaktionszeit von nur 0,03 ms. Besonders bei Shootern, wie Counter-Strike 2 oder Valorant werdet ihr den Unterschied umgehend merken. Eure Eingaben werden sofort umgesetzt und störende Eingabeverzögerungen sind passé.

Die Specs des Samsung Odyssey G9 im Überblick:

Displaygröße : 49 Zoll

: 49 Zoll Panel-Technologie : OLED

: OLED Auflösung : 5120 x 1440 (QHD)

: 5120 x 1440 (QHD) Krümmung : 1000R

: 1000R Bildwiederholrate : 144Hz

: 144Hz Reaktionszeit : 0,03 ms

: 0,03 ms HDR: Unterstützung für HDR10 für lebendigere Farben und bessere Kontraste