Ein guter Gaming-Monitor ist mindestens genauso entscheidend wie eine starke Grafikkarte. Denn mal ehrlich – was bringt euch eine RTX 5090, wenn ihr auf einem ollen 27 Zoll-Display mit ruckeligen 60 Hz spielt? Richtig, herzlich wenig!

Daher gibt es gerade einen megalomanischen Gaming-Monitor von LG mit 34 Zoll, UWQHD-Auflösung und satten 160 Hz bei Amazon supergünstig! Allerdings solltet ihr euch beeilen, wenn ihr in den Genuss des Angebots kommen möchtet, da der Vorrat stark begrenzt ist!

34 Zoll geballte Monitor-Power: Imposanter geht’s nicht!

Ernsthaft, dieser 34-Zöller ist eine Augenweide. Mit seinem UWQHD-Panel (3.440 x 1.440 Pixel) im Format 21:9 bekommt ihr nicht nur mehr vom Spiel zu sehen, sondern ihr versinkt wortwörtlich darin. Und als wäre das nicht genug: Die sanfte Curved-Form schmiegt sich förmlich um euch herum – fast so, als hättet ihr VR-Brillen auf. So sieht maximale Übersicht aus!

Mit seinen enormen 34 Zoll und seiner Curved-Bauweise umarmt euch der LG UltraGear förmlich!

Habt ihr schon mal erlebt, dass euer Gegner euch zuerst sieht, weil euer Bildschirm zu langsam ist? Nicht mit diesem Monitor-Gigant! 160 Hz Bildwiederholrate und eine Reaktionszeit von nur 1ms sorgen dafür, dass ihr ultraschnell reagieren könnt. Gerade bei Shootern wie CS2 oder Apex Legends verschafft euch das einen immensen Vorteil, den ihr garantiert nicht mehr missen möchtet.

Gute Bildqualität ist nicht nur was für Grafik-Feinschmecker: Wer einmal in eine grafische Augenweide mit HDR10-Unterstützung und nahezu vollständiger sRGB-Farbraumabdeckung eingetaucht ist, will nie wieder zurück. Ob die neonfarbenen Lichter von Cyberpunk 2077, moosüberwucherte Ruinen in Elden Ring oder das erstickende Schwarz im Dead Space Remake – dieser Monitor bringt Details zum Vorschein, die euch vorher vermutlich entgangen wären.

Die Specs im Überblick:

Display: 34 Zoll (86,42 cm), Curved

34 Zoll (86,42 cm), Curved Auflösung: UWQHD (3.440 x 1.440 Pixel)

UWQHD (3.440 x 1.440 Pixel) Bildwiederholrate: 160 Hz

160 Hz Reaktionszeit: 1 ms

1 ms Panel-Typ: VA

VA Adaptive Sync: AMD FreeSync Premium

