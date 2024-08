Gaming-Laptop ist jetzt unfassbar günstig bei MediaMarkt – massig FPS mit Frame Generation und scharfe Auflösung für AAA-Games

Zockt mit diesem Gaming-Laptop kommende AAA-Games dank DLSS und Frame Generation. Spart jetzt bei MediaMarkt.

Der Asus-Laptop ist für dieses Preis-Leistungs-Verhältnis eine Gaming-Maschine, mit der ihr lange Spaß haben werdet. Dank der RTX 4060 von Nvidia könnt ihr sagenhafte Raytracing-Effekte in Spielen wie Marvel’s Spider-Man Remastered oder Metro Exodus genießen. Außerdem ist der Laptop fix genug, um sämtliche Shooter-Spiele wie Apex Legends, Valorant oder Counter-Strike in einer hohen Framerate wiederzugeben. Spart jetzt 250€ bei MediaMarkt und spielt überall, wo es euch beliebt.

Häufig gestellte Fragen Was ist Frame Generation? Das revolutionäre Merkmal von DLSS 3 ist die bahnbrechende KI-Technologie, die als „Optical Multiframe Generation“ bekannt ist. Diese innovative Methode analysiert zwei herkömmlich gerenderte Spielbilder und nutzt die gewonnenen Informationen, um mithilfe intelligenter KI-Algorithmen einen zusätzlichen Frame zu erzeugen. Stellt euch das so vor: Während ihr in eure Lieblingsspiele eintaucht, sorgt diese Frame-Generierung für einen mächtigen Leistungsschub! Es ist nicht nur faszinierend, sondern auch ein echter Game-Changer – mehr FPS bedeuten flüssigere Bewegungen und ein intensiveres Spielerlebnis. Da immer mehr Entwickler auf DLSS und Raytracing setzen, könnt ihr diese Stärken mit der RTX 4060 Laptop-GPU bestens ausreizen.

Technische Spezifikationen

Die Merkmale können sich sehen lassen:

Display: 17,3 Zoll Full-HD IPS (1920 x 1080)

17,3 Zoll Full-HD IPS (1920 x 1080) Prozessor: AMD Ryzen 7 7735HS (8 Kerne, Basis-Taktfrequenz: 3,2GHz, Turbo-Taktfrequenz: bis zu 4,75GHz)

AMD Ryzen 7 7735HS (8 Kerne, Basis-Taktfrequenz: 3,2GHz, Turbo-Taktfrequenz: bis zu 4,75GHz) RAM: 16GB DDR5-RAM (4800 MHz, 2×8 GB)

16GB DDR5-RAM (4800 MHz, 2×8 GB) Speicher: 1TB SSD

1TB SSD Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 4060

NVIDIA GeForce RTX 4060 Betriebssystem: Windows 11 Home (64 Bit)

Gaming-Laptop mit schickem Display und kräftigem AMD Ryzen Prozessor

Das 17,3 Zoll große Full-HD IPS-Display bietet euch eine schöne Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln und sorgt für satte Farben sowie breite Betrachtungswinkel. Diese Auflösung ist nicht so leistungshungrig wie WQHD oder 4K und eignet sich perfekt für Shooter. Ein Großteil aller Spieler verwendet immer noch Full-HD, weil es kostengünstiger ist und nicht so häufig ein Upgrade erfordert.

Gaming-Laptop mit der Qualität von Asus

Ich besitze auch einen RTX-Laptop mit einer Full-HD-Auflösung und spiele gern, wenn ich unterwegs bin. Selbst mit der RTX 3070 erreiche ich bei vielen Spielen locker 60 bis über 100 FPS. Unter anderem bei Spielen wie Nioh. Deswegen ist solch ein Laptop auch bestens für Actionrollenspiele geeignet.

Der AMD Ryzen 7 7735HS Prozessor besitzt 8 Kerne, eine Basis-Taktfrequenz von 3,2GHz und einen Turbo-Takt von bis zu 4,75GHz. Dies ist eine formidable Leistung, die sich sehen lassen kann. Der Prozessor arbeitet mit der RTX 4060 Hand in Hand und auch Multitasking-Anwendungen könnt ihr problemlos ausführen.

Gaming-Laptop enthält fixen Arbeitsspeicher

16GB DDR5-RAM (4800 MHz) verstärkt die Multitasking-Leistung und ist fürs Gaming eher nicht so wichtig. Die Dual-Channel-Konfiguration (2×8 GB) sorgt zudem für eine verbesserte Bandbreite.

(4800 MHz) verstärkt die Multitasking-Leistung und ist fürs Gaming eher nicht so wichtig. Die Dual-Channel-Konfiguration (2×8 GB) sorgt zudem für eine verbesserte Bandbreite. Nach meiner Einschätzung hätte ein DDR4-RAM für diesen Laptop vollkommen ausgereicht, aber ihr könnt somit noch leichter bestimmte Systemprozesse vollziehen.

vollziehen. DDR5 ist nach wie vor eher für Content-Creator und Entwickler eine ausgezeichnete Option. Zum Vergleich, ich selbst verwende noch einen Desktop-Rechner mit DDR4-RAM in 4K und er leistet eine hervorragende Arbeit.

Exzellente Grafikleistung und Windows 11 Home

Die Nvidia GeForce RTX 4060 Grafikkarte unterstützt Raytracing und DLSS-Technologie (Deep Learning Super Sampling). Kurz zusammengefasst: Ihr genießt realistische Licht- und Schatteneffekte und bekommt einen massiven FPS-Schub.

Diese Grafikkarte bewältigt in Full-HD sogar große AAA-Games wie Cyberpunk 2077 oder Alan Wake 2. Ihr werdet damit vielleicht nicht Pathtracing erleben, könnt aber trotzdem auf Raytracing-Effekte und detailreiche Animationen setzen.

Gaming-Laptop mit DLSS-Power (Quelle: Nvidia)

Die integrierte 1TB SSD ist nicht riesig, reicht aber für den Anfang aus, um einige Gaming-Kracher, Dateien, Bilder und mehr auf dem Laptop festzuhalten. Ihr profitiert auch von schnellen Ladezeiten und Datenübertragungsraten.

Der Laptop wird mit Windows 11 Home (64 Bit) ausgeliefert. Dieses Betriebssystem ist benutzerfreundlich und bietet euch DirectStorage für schnellere Ladezeiten und Auto HDR für verbesserte Bildqualität in unterstützten Spielen.

