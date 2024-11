Erlebt die Intensität von S.T.A.L.K.E.R. 2 mit diesem Gaming-Headset – pure Klangkraft für wenig Geld

Schnappt euch das perfekte Gaming-Headset für immersive Abenteuer und PVP-Games bei MediaMarkt zum Schnäppchenpreis.

Ihr wollt euch günstig neue Sound-Power beschaffen? Das HYPERX Cloud III überzeugt zu Recht mit 4,6 Sternen bei MediaMarkt. Viele Leute loben die hohe Reichweite, den Tragekomfort und den starken Sound für diese Preis-Klasse. Erlebt den kommenden Endzeit-Shooter S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl so immersiv wie möglich oder dominiert in kompetitiven Spielen. Lasst euch diese Leistung für 40 Prozent weniger nicht entgehen.

Eigenschaft Details Modell HYPERX Cloud III Typ Over-ear Gaming-Headset Kompatibilität PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch Mikrofonfrequenzbereich 50 – 17.000 Hz – (Das Mikrofon ist abnehmbar) Frequenzgang (Kopfhörer) 10 – 21.000 Hz Lautsprechertreiber 53 mm Zubehör USB-Dongle, USB-C-zu-USB-A-Adapter

Gaming-Headset mit exzellenter Kompatibilität und Zubehör

Das HYPERX Cloud III ist mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel: PC, PlayStation 4 und 5, der Xbox Series S oder X, Xbox One und Nintendo Switch.

Wenn ihr also gern auf mehreren Plattformen spielt, ist dies bereits ein ungemeiner Pluspunkt, der für sich spricht.

Das Gaming-Headset ist für viele Plattformen geeignet

Das Headset wird mit einem USB-Dongle geliefert, der eine einfache Verbindung zu euren Geräten ermöglicht. Zusätzlich erhaltet ihr einen USB-C-zu-USB-A-Adapter, um maximale Flexibilität bei der Nutzung sicherzustellen.

Famose Klangqualität und Kommunikation

Ein entscheidender Faktor bei der Wahl eines Gaming-Headsets ist die Klangqualität. Das HYPERX Cloud III enttäuscht hier nicht. Mit einem Frequenzgang von 10 bis 21.000Hz liefert es euch einen klaren und kraftvollen Sound.

Jedes Detail wird hörbar, wenn ihr in der düsteren Landschaft von S.T.A.L.K.E.R. 2 unterwegs seid. Hört die Mutanten eher kommen und setzt euch zur Wehr. Die 53mm Lautsprechertreiber sorgen dafür, dass ihr selbst die feinsten Nuancen wahrnehmt und vollständig in eure Spielewelt eintauchen könnt.

Die Kommunikation verläuft klar und deutlich

Für viele von euch ist die Kommunikation im Spiel genauso wichtig wie das Spiel selbst. Das abnehmbare Mikrofon bietet einen Frequenzbereich von 50 bis 17.000Hz.

Eure Ratschläge oder Befehle in eurer Gruppe werden bestens übertragen. Stimmt eure Strategien perfekt ab, um in Spielen wie League of Legends oder Rainbow Six Siege aufzusteigen.

