Gaming-PC kostet nur etwas mehr als die PS5 Pro und ist deutlich besser – Indiana Jones and the Great Circle gibt es kostenlos dazu

Dieser Gaming-PC ist bei MediaMarkt zum Hammerpreis und beschert euch die Power einer Super-Grafikkarte und eines Ryzen 7 Prozessors.

Ihr wart Konsolen-Spieler und wollt auf PC umsteigen? Oder es dürstet euch allgemein nach einem Power-Upgrade, um viele Jahre WQHD-High-End zu erleben? Dann ist der beste Zeitpunkt genau jetzt und nicht irgendwann. In diesem PC steckt die Power einer RTX 4070 Super, die sogar etwas mehr Dampf als meine RTX 3090 aufweist und daher langfristig für AAA-Gaming völlig ausreicht. Aber auch der Ryzen 7 Prozessor macht mit 4.6GHz im Turbomodus eine gute Figur. Überzeugt euch selbst und spart jetzt bei MediaMarkt.

Beim Kauf erhaltet ihr Indiana Jones and the Great Circle kostenlos dazu. Die Aktion ist bis zum bis 29.12.2024 gültig. Das Bundle könnt ihr nur über die NVAPP einlösen. Mehr Informationen erhaltet ihr beim Kauf.

Eigenschaft Details Prozessor AMD Ryzen 7 5700X, 8 Kerne, 3.4 GHz (4.6 GHz im Turbomodus) Arbeitsspeicher (RAM) 32 GB DDR4-RAM, 3200 MHz Speicher 1 TB SSD Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 Super, 12 GB VRAM Mainboard MSI A520M A Pro USB-Anschlüsse 4x USB 3.0 (5 Gbit/s), 2x USB 2.0 (480 Mbit/s) Betriebssystem Kein vorinstalliertes Betriebssystem

Der Gaming-PC ist besser als die PS5 Pro

Die PS5 Pro kostet 799,99€. Mit Laufwerk müsst ihr sogar 120€ extra hinblättern. Wenn ihr auch noch online spielen wollt, was bei einem PC völlig umsonst ist, zahlt ihr je nach Abo-Modell ordentlich drauf.

Wenn ihr auch noch online spielen wollt, was bei einem PC völlig umsonst ist, zahlt ihr je nach Abo-Modell ordentlich drauf. Bei PS+ Premium sind es im Schnitt 151,99€. Dann habt ihr fast 1100€ erreicht. Wenn ihr das neue Spiel vom Verkaufspreis abzieht, ist die Preisdifferenz zwischen dem PC und der Konsole kaum vorhanden.

Wenn ihr das neue Spiel vom Verkaufspreis abzieht, ist die Preisdifferenz zwischen dem PC und der Konsole kaum vorhanden. Die Super-Grafikkarten von Nvidia haben deutlich mehr Dampf als der Grafikchip einer PS5 Pro. Zum Vergleich: Die intrigierte Grafikeinheit der PS5 Pro hat 16,7 TFLOPs und eine RTX 4070 Super weist in etwa eine Rechenleistung von 35,5 TFLOPS auf.

Außerdem könnt ihr mit einem PC deutlich mehr machen. Experimentiert mit verschiedenen Grafikeinstellungen, probiert Mods aus oder versucht euch an Projekten.

Gaming-PC überzeugt mit Ryzen-Power

Im Herzen dieses PCs schlägt der AMD Ryzen 7 5700X Prozessor. Mit seinen 8 Kernen und einer Basisgeschwindigkeit von 3,4GHz bietet er euch eine phänomenale Performance für all eure Spiele und Anwendungen. Im Turbomodus erreicht er sogar bis zu 4,6GHz, was euch einen zusätzlichen Leistungsschub gibt, wenn ihr ihn am meisten braucht.

bietet er euch eine phänomenale Performance für all eure Spiele und Anwendungen. Im Turbomodus erreicht er sogar bis zu 4,6GHz, was euch einen zusätzlichen Leistungsschub gibt, wenn ihr ihn am meisten braucht. Aber das ist noch nicht alles. Ein 32GB großer DDR4-RAM, getaktet auf 3200 MHz, gibt euch genug Performance-Gewalt, um Spiele und Anwendungen flüssig zum Laufen zu bringen.

gibt euch genug Performance-Gewalt, um Spiele und Anwendungen flüssig zum Laufen zu bringen. Ihr habt Sorge, dass DDR4 mittlerweile veraltet ist? Völlig unbegründet, denn ein sauschneller DDR5-RAM lohnt sich eher für Content-PCs und bringt euch beim Gaming nur kleine Pluspunkte.

Grafikleistung einer Super-Karte

Die NVIDIA GeForce RTX 4070 Super mit 12 GB VRAM ist das Rückgrat dieses PCs. Dank DLSS und den Raytracing-Kernen der dritten Generation bekommt ihr nur das Beste. Raytracing beschert euch realistische Licht- und Schatteneffekte, wodurch viele Spiele atmosphärischer und hübscher sind.

Gaming-PC mit krasser Grafikpower

Mit dieser Super-Karte seid ihr viele Jahre zukunftssicher in WQHD unterwegs und profitiert auch von sagenhaften Technologien wie Frame Generation, was euch einen zusätzlichen FPS-Boost gibt. Selbst bei den meisten AAA-Games mit hohen Anforderungen kommt ihr in WQHD locker auf 100 Frames die Sekunde.

Besucht unsere Deals-Seite – die ultimative Adresse für technische Top-Angebote. Hier erwartet euch eine geniale Auswahl an leistungsstarken Grafikkarten, die nicht nur mit ordentlich Power, sondern auch mit zukunftssicherer Leistung überzeugen. Doch das ist längst nicht alles: Entdeckt superschnelle SSDs, fabelhafte Gaming-Sales, starke Smartphones und phänomenale Gaming-Laptops.