Gamer kauft Nvidia-Grafikkarte, doch die ist viel zu groß – Sein Problem lässt sich in wenigen Minuten lösen

Ein Gamer hat sich eine neue Grafikkarte gekauft, doch die passt nicht in das System, obwohl er sein Vorgehen „akribisch“ geplant habe. Leute aus der Community weisen ihn daraufhin: Nicht die Grafikkarte ist schuld, sondern er hat beim Einbau Mist gebaut.

Grafikkarten werden immer größer und wuchtiger. Das musste jetzt auch ein Gamer feststellen, der sich eine neue Grafikkarte kaufte. Denn die war so groß, dass sie nicht mehr in sein System passte. Zumindest auf den ersten Blick, denn das Problem liegt tatsächlich an seinen übrigen Komponenten.

CPU-Kühler und andere Komponenten benötigen zu viel Platz

Was ist das Problem? Der Gamer erklärte auf reddit, dass er sich ein neues Gaming-System zusammengestellt hat. Auf seinem Bild kann man ziemlich deutlich sein Problem erkennen: Die Grafikkarte ist viel zu groß und sie passt nicht wirklich in das Gehäuse – zumindest ist der Besitzer der Grafikkarte davon überzeugt.

Wie lässt sich das Problem lösen? Wie einige Nutzer erklären, ist das Gehäuse für seine Grafikkarte mehr als groß genug. Das Problem ist vielmehr, dass der Nutzer sich beim Einbau der Komponenten wohl nicht viele Gedanken gemacht hat.

Das Hauptproblem ist vor allem sein CPU-Kühler, den er so montiert hat, dass seine Grafikkarte und andere Komponenten kaum Platz haben. Daher empfehlen ihm einige, den CPU-Kühler höher zu montieren und den Radiator an der Oberseite zu verschieben.

Ein Blick ins Handbuch kann viel Zeit (und Arbeit) sparen

Solltet ihr euch ein neues System zusammenbauen, dann werft einen Blick in beiliegende Handbücher. Diese liegen bei fast jeder Komponente bei, entweder in analoger oder in digitaler Form.

Grundsätzlich ist ein Mainboard weiterhin ein Mainboard, aber einige Hersteller setzen etwa auf spezielle Anschlüsse, die ihr nur bei diesem Hersteller oder bestimmten Produkten finden könnt. Insbesondere Gehäuse setzen oftmals auf geschickte Mechanismen, um Kabel oder Komponenten verstecken zu können. Bevor ihr daher mit Gewalt euer Gehäuse aufbrecht, schaut einmal ins Handbuch. Die meisten Probleme lassen sich damit nämlich zügig lösen.

Auch wenn ihr möglicherweise schon euren zehnten oder zwanzigsten Gaming-PC zusammenbaut, kann sich in vielen Fällen dennoch ein Blick ins Handbuch lohnen.

