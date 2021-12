Gamer wollen neue Grafikkarten – Aber tausende verschimmeln in den Lagern von Spekulanten

Einige User sind es am Ende des Tages dann doch Leid und beißen in den sauren Apfel und kaufen eine Grafikkarte für viel zu viel Geld. Doch insbesondere Miner gehören noch zu den wichtigsten Abnehmern der Grafikkarten, denn Mining rentiert sich aktuell sehr. Die Preise für Krypto-Währungen steigen und viele nutzen die Gelegenheit und bauen ihre Mining-Farmen. Doch Krypto-Währungen stehen schon länger in der Kritik und es gibt Überlegungen, sie zu verbieten.

Wie erfolgreich sind AMD und Nvidia? Die beiden größten Chiphersteller für Grafikkarten, AMD und Nvidia, können auf ein blendendes Geschäftsjahr zurückblicken und haben so viel Umsatz gemacht wie lange nicht mehr. Das zeigen jetzt die Zahlen von Jon Peddie Research (via jonpeddie.com ). Das ist eine Firma, die sich auf Marktanalysen spezialisiert hat:

