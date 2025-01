Gamer kauft RX 7800 XT für 600 € auf Amazon – Geliefert wird eine deutlich schwächere Karte

Ein Spieler bestellt sich eine neue Grafikkarte auf Amazon, doch statt der AMD Radeon RX 7800 XT erhält er eine völlig andere GPU – eine veraltete 7770 HD. Das ist ein großes Problem bei Amazon und anderen Einzelhändlern, die mit Betrügern zu kämpfen haben.



Jeder, der eine Grafikkarte für seinen Gaming-PC bestellt, rechnet mit der richtigen Lieferung. Doch was passiert, wenn stattdessen eine völlig falsche GPU ankommt? Genau das erlebte ein Spieler, der auf Amazon eine AMD Radeon RX 7800 XT bestellte, aber stattdessen eine Sapphire 7770 HD erhielt. Die erhaltene Grafikkarte ist deutlich schwächer als das gekaufte Modell.

Der Nutzer teilte seine Enttäuschung auf Reddit und schrieb: „Ich kann nicht fassen, dass mir das passiert ist“ und postete ein Bild der falschen Grafikkarte, die er erhalten hatte. Der Käufer sendete die falsche Karte zurück, bleibt jedoch frustriert, da er nun auf die richtige Lieferung warten muss und viel Zeit verloren hat.

Was ist das Problem? Bei Händlern gibt es immer wieder das Problem, dass Spieler sich Produkte bestellen, aber ein falsches erhalten: In diesem Fall hat etwa ein anderer Käufer das Original gegen eine günstigere Alternative ausgetauscht oder der Verkäufer selbst hat eine Fälschung in die Verpackung gepackt. Solche Fälle gibt es immer wieder und lassen sich kaum verhindern. Das berichten auch andere Spieler.

Die erhaltene Grafikkarte ist über 12 Jahre alt

Was ist dem Nutzer passiert? ? Der Käufer hatte sich eine AMD Radeon RX 7800 XT bestellt. Diese Karte gehört zu den besten Karten von AMD und ist bekannt für ihre hervorragende Leistung bei Spielen in WQHD-Auflösung (1440p). Sie bietet 16 GB GDDR6-Speicher und eine sehr starke Performance für moderne Games. Der Preis für diese Karte liegt bei etwa 500 Euro, wobei spezielle Versionen, wie die “Sakura Edition”, noch teurer sein können (via idealo.de).

Im Vergleich dazu bekam der Käufer eine Sapphire Radeon HD 7770, eine im Jahr 2012 eingeführte Karte. Sie ist mit nur 1 GB GDDR5-Speicher für aktuelle Spiele kaum noch ausreichend. Sie ist für aktuelle Spiele außerdem zu schwach, denn die begrenzte Leistung und der geringe Videospeicher (VRAM) machen sie für aktuelle Anwendungen unzureichend. Der Preis dieser Karte beträgt unter 50 Euro auf dem Gebrauchtmarkt (via ebay.de).

Die beiden Grafikkarten unterscheiden sich in ihrer Leistung enorm voneinander – man könnte sagen, dass sie in Bezug auf die Gaming-Performance zwei völlig verschiedene Welten darstellen.

Die Community reagiert mit Verständnis und Witz

Einige Reddit-Nutzer reagierten in den Kommentaren mit Verständnis und empfahlen sofort den Kundendienst zu kontaktieren, falls die Karte nicht mehr verfügbar sein sollte. Einige fanden den Vorfall amüsant und scherzten darüber, es sei ein „kostenloses Upgrade“, da er nun ein besseres Modell erhalten habe.

Andere betonten die Wichtigkeit, beim Auspacken von teuren Elektronikartikeln wie Grafikkarten immer ein Video zu machen, um später im Streitfall Beweise zu haben. Und vor allem, um zu belegen, dass man nicht selbst schnell die Grafikkarte ausgetauscht hat.

Wenn ihr eine falsche Grafikkarte erhaltet, solltet ihr zügig handeln

Vorsicht ist besser als Nachsicht: Prüft, ob es sich um einen Fehler oder möglicherweise einen Betrugsversuch handelt. Seid generell vorsichtig bei sehr günstigen Angeboten und haltet die Augen offen, um sicherzustellen, dass ihr bei vertrauenswürdigen Verkäufern kauft.

Ruhe bewahren und schnell handeln: Setzt euch umgehend mit dem entsprechenden Kundenservice in Verbindung und erklärt, dass es sich um eine Fehllieferung handelt. In den meisten Fällen wird bei Amazon eine Rückerstattung oder einen Austausch angeboten.

Beweise sichern: Es ist ratsam, beim Auspacken von teuren Elektronikartikeln ein Video zu machen, um im Zweifelsfall einen Nachweis zu haben. Zusätzlich könnt ihr Fotos der erhaltenen Ware machen, um sicherzugehen.

Verkäufer überprüfen: Achtet darauf, ob der Artikel direkt über Amazon oder einen Drittanbieter verkauft wird. Rückgaben und Reklamationen können sich bei Drittanbietern schwieriger gestalten.

